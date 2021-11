Don't mention the Weimar

Hoe harder de inflatieopstoot, hoe harder de Europese centraal bankiers benadrukken dat het om een tijdelijk fenomeen gaat.

Ondank is 's werelds loon, moeten de Europese centraal bankiers denken. Spendeer je sinds 2015 een slordige 6.000 miljard euro om je enige doelstelling ('een beetje inflatie') na te jagen, dan blijkt het kot te klein als je eindelijk vlotjes die doelstelling niet alleen haalt, maar stevig overtreft.

De Europese cijferaars van Eurostat gaan deze ochtend klokslag 11 uur zo goed als zeker bekendmaken dat de inflatie in de eurozone in november een record heeft bereikt: 4,5 procent, van 4,1 procent in oktober. Het probleem: het is de 'verkeerde' soort inflatie. Niet 'binnenlandse' diensteninflatie die het loonzakje van de Europeaan doet aandikken, wel goedereninflatie die alleen maar oliesjeiks (en hun Europese stervoetballers) rijker maakt (zie grafiek).

In Duitsland, waar ze inflatie sinds Weimar best wel ernstig nemen, bleek de inflatie maandag al naar het hoogste peil sinds de herenigingsboom in de zomer van 1992 gestegen te zijn. Ook daterend uit 1992: 'Morgenmagazin', het duidingsprogramma op de ontbijttelevisie van ZDF. Waar, in een duidelijk teken dat Frankfurt bezorgd is over de Duitse publieke opinie, Isabel Schnabel maandagochtend nog vóór de publicatie van het inflatiecijfer te gast was.

Haar boodschap: 'Komt goed, jongens.' Schnabel legde uit dat volgens haar november de piek van de inflatie zal blijken en dat ze vervolgens zal teruglopen tot rond de doelstelling van 2 procent. Het moet gezegd: Frau Schnabel was een oase van rust vergeleken met de eerdere doortocht van de hyperactieve Beierse minister-president Markus Söder ('Boostern, boostern, boostern')

Schnabel deed een moedige poging om de aan ontbijttelevisie verslaafde Duitser het concept 'Statistische Sondereffekte' uit te leggen. De extreem lage energieprijzen van 2020 en de Duitse btw-verlaging uit de tweede helft van 2020 vallen begin 2022 uit de vergelijkende cijfers, en dus gaat de 'startbasis' makkelijker zijn.