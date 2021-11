ECB waarschuwt voor correctie vastgoedprijzen en beurzen

De Europese Centrale Bank (ECB) ziet een stijgende overwaardering van de markt van residentieel vastgoed en herhaalt dat aandelen en rommelobligaties duur zijn.

De kwetsbaarheid van het financieel systeem stijgt, omdat sommige markten duur zijn, de schuld van de overheden en de privésector hoog is en veel beleggers meer risico's nemen. Dat zegt de ECB in een halfjaarlijks rapport over financiële stabiliteit.

De centrale bank spreekt net als zes maanden geleden van 'exuberantie' op sommige markten, maar laat doorschemeren dat ze meer bezorgd is dan toen. Ze merkt op dat de prijs van residentieel vastgoed in de eurozone in het tweede kwartaal met 7,3 procent is gestegen. Dat is de grootste stijging sinds 2005. Bovendien hebben banken hun kredietvoorwaarden versoepeld door meer woonkredieten te verstrekken die groot zijn in verhouding tot de waarde van het gekochte vastgoed of het inkomen van de ontlener.

+7,3 % woningprijzen De ECB merkt op dat de prijs van residentieel vastgoed in de eurozone in het tweede kwartaal met 7,3 procent is gestegen. Dat is de grootste stijging sinds 2005.

'Er zijn toenemende aanwijzingen van overwaardering van residentieel vastgoed. Het risico van een prijscorrectie op middellange termijn is substantieel toegenomen', waarschuwt de ECB. De kwetsbaarheid van de vastgoedmarkten is toegenomen in landen waar vastgoed voor de pandemie al duur was. Dat is vooral het geval in Luxemburg, Oostenrijk en Duitsland, maar ook in Nederland en België.

De essentie De ECB ziet een stijgende overwaardering van de vastgoedmarkt en waarschuwt dat het risico op een correctie toeneemt.

Ook sommige aandelenmarkten en rommelobligaties zijn duur.

Beleggingsfondsen, verzekeraars en pensioenfondsen kopen meer obligaties met een lage kredietrating.

Het economisch herstel vermindert het risico van een golf van faillissementen en grote verliezen voor de banken.

Schermvullende weergave

Ook sommige financiële markten zijn duur. De ECB merkt op dat het verschil tussen het conjunctuurgezuiverd dividendrendement van aandelen en de risicovrije rente erg laag is, vooral in de VS. Ze waarschuwt voor een correctie van sommige aandelenmarkten als de hoge winstvooruitzichten niet worden gerealiseerd. 'Rommelobligaties en sommige aandelenmarkten zijn kwetsbaar voor ongunstige rente- en groeischokken.'

Rommelobligaties en sommige aandelenmarkten zijn kwetsbaar voor ongunstige rente- en groeischokken. Europese Centrale Bank

De ECB zegt niet dat haar soepel monetair beleid wellicht de belangrijkste oorzaak is van de stijgende vastgoedprijzen en financiële markten. Ze merkt op dat een strakker 'macroprudentieel beleid' de kwetsbaarheid van de vastgoedmarkt kan beperken. Daarmee bedoelt ze dat de nationale toezichthouders erover moeten waken dat banken geen te grote woonkredieten verstrekken in verhouding tot de waarde van de gekochte woning of het inkomen van de ontlener.

Meer risico's

De erg lage rente heeft tot gevolg dat sommige beleggers meer risico's nemen om het rendement van hun beleggingsportefeuille op peil te houden. Beleggingsfondsen verhogen het kredietrisico van hun portefeuille, omdat ze meer obligaties met een BBB-rating en rommelobligaties kopen. BBB is de laagste kwaliteitsrating. Ook verzekeraars en pensioenfondsen kopen meer bedrijfsobligaties met een lage rating.

Beleggingsfondsen, verzekeraars en pensioenfondsen kopen meer obligaties met een lage rating.

De uitgifte van rommelobligaties is gestegen naar een recordhoogte, hoewel het renteverschil tussen rommel- en staatsobligaties lager is dan ooit. Dat wijst op een hoge risicoappetijt bij beleggers.

Er is ook beter nieuws. Het economisch herstel heeft de risico's op korte termijn voor de financiële stabiliteit doen dalen. De bedrijfswinsten herstelden in het eerste halfjaar en daardoor blijft het aantal faillissementen lager dan voor de pandemie. 'Het risico op een groot aantal faillissementen en bankverliezen is veel lager dan zes maanden geleden', zegt Luis de Guindos, de ondervoorzitter van de ECB, in het voorwoord van het rapport.