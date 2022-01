Een Deens luxeprobleem: een te sterke munt

De Deense centrale bank moest in december miljarden euro's kopen om te vermijden dat de kroon te ver van zijn spilkoers tegenover de eenheidsmunt zou afwijken.

Terwijl Turkije snel de reserves aan het opbranden is bij de pogingen om de tuimelende lira te stutten, is er in Denemarken sprake van een omgekeerd scenario.

Kopenhagen moest de jongste dagen en weken fors euro's kopen om te vermijden dat de kroon te sterk zou stijgen. Dat leert een mededeling van Danmarks Nationalbank dinsdagavond. De centrale bank kocht voor 47 miljard kronen (6,3 miljard euro) buitenlandse deviezen op, in een poging een verdere stijging van de kroon tegen te gaan.

Door de interventie, de grootste sinds begin 2015, zijn de buitenlandse reserves van Denemarken tot 530 miljard kronen (71 miljard euro) gestegen.

Denemarken koppelt sinds 1987 de kroon tegen dezelfde koers vast, eerst tegenover de Duitse mark en sinds 1999 tegenover de euro. Dat gebeurt rond een centrale koers van 7,46 kroon per euro, met een bandbreedte van 2,25 procent daar boven of onder. In de feiten handhaaft de centrale bank al meer dan twee decennia de kroon binnen een veel engere vork.

In december klom de kroon tot 7,436 per euro. Dat is bijna een half procent boven de spilkoers en vormde het signaal voor de interventies.

De sterke kroon voedde de jongste maanden de speculatie dat de Deense centrale bank de rente - die nu al 0,6 procent onder nul zit - verder zou moeten verlagen om de kroon af te remmen. Dat is een weinig aantrekkelijke optie in een land dat al jaren spaarders met negatieve rentes om de oren slaat.

Denemarken heeft de pandemie van alle ontwikkelde landen ongeveer het best doorstaan. Vorige maand stelde de Deense regering lagere stimulus in het vooruitzicht voor 2022 om de naar eigen zeggen 'ongelooflijke' economie af te remmen.