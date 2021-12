Elon Musk oefent alle aandelenopties van 2022 uit

Musk oefende dinsdag nog maar eens opties uit op 1,6 miljoen Tesla-aandelen, blijkt uit een rapportering aan de Amerikaanse beurswaakhond SEC. Daarmee heeft hij in totaal opties uitgeoefend op 22,8 miljoen aandelen. Het gaat om opties die in augustus 2022 zouden aflopen en die hij in 2012 heeft gekregen bij zijn verloningspakket.

Daarmee komt hij in de buurt van de 10 procent die hij had beloofd te verkopen. Musk vroeg op 7 november in een tweet of hij 10 procent van zijn aandelen moest verkopen. Hij verwees naar de kritische opmerkingen van sommige politici dat niet-gerealiseerde meerwaarden op aandelen niet worden belast. Nadat de meeste volgers positief hadden gereageerd op de vraag, begon Musk met de verkoop van aandelen.