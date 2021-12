Emiel Van Broekhoven, peetvader van de financiële planning...

Als professor economie, ondernemer en cabinetard ijverde Emiel Van Broekhoven voor het belang van personal finance en pensioensparen. Hij overleed op 80-jarige leeftijd.

Weinig Vlamingen hebben de voorbije decennia meer gedaan voor het promoten van verstandig sparen en beleggen dan Emiel Van Broekhoven. De professor economie aan de Universiteit van Antwerpen - die lesgaf aan meerdere universiteiten, waaronder die van Oxford, Chicago en Leuven - koppelde het academische aan het praktische.

Hij was bij ons een pionier van de financiële planning, een concept dat uit de Angelsaksische wereld overwaaide. Begin jaren 90 richtte hij het Instituut voor Persoonlijke Financiële Planning op, dat begin 2004 Stremersch, Van Broekhoven & Partners werd. Met Distriplan ontwikkelde hij software voor financiële planning die zich buigt over de totaliteit van iemands vermogen en inkomen.

Van Broekhoven bracht extra dynamiek in de Vlaamse Federatie van Beleggers (VFB), waarvan hij zeven jaar de voorzitter was. ‘Samen met Fonne Hendrickx, de ex-topman van de Antwerpse beurs, heeft hij de VFB uitgebouwd. Niet tot een activistische organisatie maar tot een organisatie met een educatieve roeping’, zegt Paul Huybrechts, die Van Broekhoven in 2007 opvolgde als voorzitter van de VFB. ‘Ik heb veel van Miel geleerd’, zegt Huybrechts.

Van Broekhoeven was zelf geen actieve belegger. ‘Ik heb de wereld van investeren en beleggen mijn hele leven bestudeerd, maar ik ben nooit een heel actieve belegger geweest’, zei hij in 2014. ‘Ik investeer vooral in beleggingsfondsen en individuele aandelen. Ik beleg zoals Warren Buffett: ik koop aandelen na zware inzinkingen en hou ze heel lang bij.’

Tijdens de financiële crisis sprong Van Broekhoven even in als bestuursvoorzitter van Fortis Bank. Daarna was hij jarenlang bestuurder bij BNP Paribas, dat Fortis overnam.