Erdogan praat lira naar nieuw diepterecord

In een interview met de staatszender belooft de Turkse president dat nog méér renteverlagingen uiteindelijk de inflatie naar omlaag zullen krijgen.

'The lady's not for turning', luidt één van de meest memorabele quotes van wijlen Brits premier Margaret Thatcher. Anno 2021 toont ook Turks president Recep Tayyip Erdogan zich niet van plan een bocht in te zetten. Integendeel: hoe meer buitenlandse beleggers de exit zoeken en hoe meer in het binnenland de onrust toeneemt, hoe harder Erdogan doorzet.

Dat bleek gisteren tijdens een interview met de Turkse staatszender TRT. De toon die Erdogan tijdens het interview in het presidentieel paleis aansloeg, staat in schril contrast met de zware tol die de hoge inflatie en tuimelende lira op dit ogenblik van de Turkse middenklasse eisen.

Volgens Erdogan liggen de energieprijzen op dit ogenblik 'veel hoger in Europa' dan in Turkije en zal het land dankzij de goedkopere munt veel meer 'binnenlands' produceren met als resultaat een overschot op de lopende rekening in 2022.

En vooral: Erdogan zweert bij zijn stelling die de economische 'orthodoxie' op zijn kop zet. Namelijk dat een lage rente niet het resultaat is van lage inflatie, maar wel omgekeerd. Volgend hem trekken hoge rentes alleen maar 'vluchtig geld' aan. En dus komen er nog een pak renteverlagingen aan.

De Turkse president ontslaat met de regelmaat van een klok centraal bankiers die vraagtekens plaatsen bij zijn theorie dat een lagere rente zich in lagere inflatie zal vertalen. In september ontsloeg hij alle kritische stemmen bij de centrale bank, zodat het geen verrassing was dat de resterende centraal bankiers sindsdien de rente - spijts een inflatie die tot 20 procent is opgelopen - fors verlaagd hebben, van 19 naar 15 procent.

Het gevolg van het nieuwe salvo van Erdogan: beleggers die met hun voeten stemmen. Een nieuwe verkoopgolf stuurde de lira woensdagochtend naar 15,4 per euro, een nieuw dieptepunt. Ook tegenover de Amerikaanse dollar noteert de lira op een dieptepunt.