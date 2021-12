Euro bestaat 20 jaar: enkele opmerkelijke cijfers

De Nationale Bank heeft naar aanleiding van de 20ste verjaardag van de euromunten en -biljetten enkele opmerkelijke cijfers op een rijtje gezet. Een selectie.

Het is op 1 januari 20 jaar geleden dat de eerste euromunten en -bankbiljetten over de toonbank gingen in België en elf andere landen. De Nationale Bank bracht begin 2002 bijna 2 miljard euromunten en 550 miljoen eurobiljetten in omloop.

In november 2021 waren wereldwijd 27,6 miljard eurobiljetten in omloop. Dat aantal stijgt elk jaar, omdat de euro aan belang wint als internationaal betaalmiddel. Bovendien worden veel bankbiljetten opgepot.

27,6 miljard eurobiljetten Wereldwijd zijn 27,6 miljard eurobiljetten in omloop.

Daarnaast zijn 140,7 miljard euromunten in omloop. Daarvan zijn er 4,2 miljard verdeeld in België. Het gewicht van de euromunten die in de eurozone in omloop zijn, bedraagt 575.000 ton. De munten die in België circuleren, wegen samen zo'n 20.000 ton.

Drukkerij

De drukkerij van de Nationale Bank, die eind vorig jaar werd gesloten, heeft 3,9 miljard eurobiljetten gedrukt. Die waren niet alleen bestemd voor België, maar zijn over de hele eurozone in omloop gebracht. Voor de productie van bankbiljetten werkt de Nationale Bank nu samen met de Oostenrijkse en Portugese centrale banken.

Sinds de Belgische frank uit omloop is genomen, heeft de Nationale Bank voor 9,2 miljard euro Belgische frank biljetten gerecupereerd. Oude Belgische bankbiljetten kunnen nog steeds worden omgeruild in eurobiljetten.

14,9 miljoen belgische frankbiljetten 14,9 miljoen oude Belgische frankbiljetten zijn nog niet omgeruild.

5,5 procent van de Belgische frankbiljetten die eind 2001 in omloop waren, is nog niet omgeruild. Het gaat om 14,9 miljoen biljetten met een waarde van omgerekend 143 miljoen euro. Dat aantal daalt elk jaar een beetje, maar wellicht zullen meer dan 10 miljoen biljetten nooit terugkeren. Sommige zijn verloren gegaan, vernietigd of te goed verstopt door overledenen. Of ze zijn in handen van verzamelaars of van buitenlanders die niet de moeite doen om ze om te wisselen.

Cashbetalingen

De Belg heeft gemiddeld 65 euro cash in de portefeuille. 58 procent van de aankopen gebeurt nog in cash. Dat percentage daalt al verscheidene jaren door de opkomst van elektronische en digitale betalingen.

Na de overstromingen van afgelopen zomer heeft de Nationale Bank zowat 200.000 besmeurde bankbiljetten omgeruild. Die waren door de beschadiging onbruikbaar.