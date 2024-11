Euro kan naar pariteit met dollar dalen door overwinning Trump

De verkiezing van Donald Trump tot Amerikaans president zal het renteverschil tussen de VS en de eurozone wellicht doen stijgen. Daardoor kan de euro dalen naar 1 dollar, zeggen enkele banken.

De dollar reageerde erg positief op de verkiezingsoverwinning van Donald Trump, omdat die ertoe leidt dat de speculatie over agressieve renteverlagingen van de Europese Centrale Bank (ECB) toeneemt en de ruimte voor renteverlagingen van de Amerikaanse centrale bank (Fed) vermindert. Daardoor zakte de euro met ruim 2 cent en noteert de eenheidsmunt voor het eerst sinds eind juni onder 1,07 dollar. Een verdere daling van de euro is mogelijk.

'Het stijgende verschil tussen de beleidsrentes van de Fed en de ECB zal wellicht op de euro wegen. De euro kan pariteit met de dollar bereiken', zegt Georgette Boele, een valutastratege van Rabobank. Ook ABN AMRO en ING zeggen dat de euro in de komende maanden kan dalen naar 1 dollar. Deutsche Bank en het Japanse Mizuho zijn wat voorzichtiger en zien de euro tegen eind dit jaar dalen naar respectievelijk 1,05 en 1,03 dollar.

ECB onder druk

De ECB daarentegen zal onder druk staan om de renteverlagingen te versnellen. De verhoging van de invoerrechten op Europese producten dreigt immers de sowieso al lage economische groei in de eurozone verder af te remmen.

De geldmarkt verwacht nu dat de Fed de beleidsrente tegen september volgend jaar met zowat 100 basispunten verlaagt en dat de ECB 130 basispunten knipt in de rente. Dinsdag anticipeerde de markt nog op renteverlagingen van respectievelijk 110 en 116 basispunten. De beleidsrente van de Fed bedraagt nu 4,75 à 5 procent en die van de ECB 3,25 procent. De Fed vergadert donderdag en zal dan de rente wellicht met 25 basispunten verlagen.

De laatste keer dat een euro en een dollar evenveel waard waren, dateert van november 2022. De Europese eenheidsmunt stond toen onder zware druk, omdat de eurozone na de Russische inval in Oekraïne veel zwaarder dan de VS werd getroffen door de zeer hoge energieprijzen. De eurozone moet veel olie en gas invoeren, terwijl de VS voldoende olie en gas produceren om de eigen behoeften te dekken.