Euro zakt voor het eerst in 20 jaar tot 1 dollar

De energiecrisis in Europa, angst voor een recessie en het nog steeds ultrasoepel monetair beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) wegen op de Europese eenheidsmunt.

De euro is voor het eerst sinds december 2002 nog 1 dollar waard. Iets voor de middag kostte de eenheidsmunt volgens informatieleverancier Bloombeg exact 1,0000 dollar, om daarn licht te herstellen. De euro verloor sinds begin dit jaar al 12 procent van haar waarde.

De zwakte van de euro is te wijten aan verscheidene factoren. In de eerste plaats groeit de bezorgdheid over de beperking van de Russische gasleveringen. Daardoor is de Europese gasprijs sinds begin juni verdubbeld en groeit de vrees voor een recessie.

Beurshuis Nomura zei vorige week dat Europa nu al in een recessie zit, waardoor de Europese Centrale Bank (ECB) minder ruimte heeft om de rente te verhogen. De ECB heeft gezegd dat ze op 21 juli een eerste keer de rente zal optrekken om de hoge inflatie te bestrijden. Ze is van plan de depositorente dan met 25 basispunten te verhogen naar -0,25 procent.

Jobrapport

De timide ECB-aanpak contrasteert met die van de Amerikaanse centrale bank (Fed). Die heeft dit jaar haar beleidsrente in drie stappen al met 150 basispunten verhoogd. Bovendien heeft het sterke Amerikaanse jobrapport van eind vorige week de speculatie over een bijkomende verhoging met 75 basispunten op 27 juli aangewakkerd.

Ook de langetermijnrente is in de meeste Europese landen aanzienlijk lager dan in de Verenigde Staten. De tienjaarsrente bedraagt 1,2 procent in Duitsland, terwijl Amerikaanse langlopend papier 3 procent rendeert. Het grote renteverschil maakt de euro minder aantrekkelijk als munt voor beleggers, een tweede belangrijk oorzaak voor de afkalvende eurokoers.

De Amerikaanse bank JPMorgan verwacht dat de euro tegen eind september daalt naar 0,95 dollar, maar merkt op dat een daling naar 0,90 dollar mogelijk is in een negatief scenario. ING zegt dat de euro in een worst case scenario nog deze maand kan terugvallen naar 0,95 dollar.