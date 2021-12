Euronext Brussel: Atenor en Kinepolis sterren op pauzerende beurs

Met oudejaar in zicht lasten de beurzen een pauze in. Door een Roemeense deal kon Atenor zijn winstprognose bevestigen. Kinepolis kickte op de nakende heropening van de bioscopen.

De zinderende eindejaarsrally stokte woensdag even. In New York kwam er geen 70ste jaarrecord voor de S&P500 door bezorgdheid over het hoge aantal coronabesmettingen en winstnemingen op techreuzen. Bovendien worden veel beleggers voorzichtiger na een prima beursjaar, nu silvester voor de deur staat.

Omikron doet het aantal nieuwe coronabesmettingen pieken. Onder meer in Frankrijk, het VK, Griekenland en Portugal werden dinsdag records gebroken. Voor de tweede dag op rij werden wereldwijd meer dan 1 miljoen nieuwe coronagevallen gesignaleerd. Hoewel de omikronvariant iets minder ziek maakt, loopt het aantal hospitalisaties op, wat druk zet op de gezondheidssystemen.

De Bel20 verzwakte met 0,1 procent tot 4.298 punten.

Argenx haalde kort na opening even 315 euro, maar vlagde uiteindelijk af met een bescheiden koerswinst van 0,03 procent op 310,10 euro. Het biotechbedrijf blijft zo onder het slotrecord van 312,20 euro, dat nog dateert van 11 februari.

De eindejaarsspurt van Argenx is te danken aan de Amerikaanse goedkeuring op 17 december van het goudhaantje Vyvgart om de zeldzame spierziekte myasthenia gravis te behandelen.

De beurswaarde van het Gentse biotechbedrijf bedraagt meer dan 16 miljard euro. Argenx is na AB InBev, KBC en UCB het waardevolste bedrijf van de Brusselse beurs.

Open, toe, weer open

Op de brede markt blonk Kinepolis uit. De bioscoopgroep verstevigde met 1,7 procent tot 53,10 euro als reactie op de jongste politieke besluitvorming in ons land.

Na een arrest van de Raad van State heeft de federale regering beslist dat theaters mogen heropenen, coronaproof en met maximaal 200 bezoekers. Hoewel bioscopen buiten het arrest vielen, zullen ook zij weer bezoekers mogen ontvangen.

Voor Kinepolis, de grootste cinema-uitbater in ons land, moet dat een grote opluchting zijn. In de kerstvakantie pikken veel mensen - al dan niet met kinderen - graag een film mee. Onder meer de blockbuster ‘Spider-Man: No Way Home’ staat op de affiche. België is de belangrijkste markt van de groep, in het prepandemische 2019 goed voor zo'n 30 procent van de omzet en bedrijfswinst voor afschrijvingen (ebitda).

Kinepolis liet weten dat het op 1 januari zijn deuren heropent in België. Alles wordt daarvoor in gereedheid gebracht.

Dacia One

Een andere topper is Atenor , dat 2,9 procent opveerde tot 56,60 euro. De stedelijke vastgoedontwikkelaar heeft de beursrally van 2021 gemist en is nu precies evenveel waard als begin dit jaar.

Atenor meldde dinsdag dat het zijn project Dacia One in de Roemeense hoofdstad Boekarest verkoopt aan het investeringsbedrijf Paval Holding. De overdracht vindt plaats als het gecombineerde renovatie- en nieuwbouwproject is opgeleverd en bezet door zijn huurders. Dacia One is volledig verhuurd aan ING Tech, Nörr en ESS.

De verkoop van Dacia One brengt netto 50 miljoen euro in het laatje. Dat levert een positieve bijdrage aan het resultaat van de tweede jaarhelft.

Dankzij de verkoop en de meerwaarde op de verkoop van gebouwen in Boedapest en Luxemburg kan Atenor zijn winstprognose bevestigen: een nettowinst die ruim 50 procent hoger zal uitkomen dan in 2020. Toen was de nettowinst teruggevallen tot 24,1 miljoen euro van 37,8 miljoen in 2019. Dit jaar zou de winst dus weer min of meer op dat laatste peil uitkomen.

‘Het project was volledig verhuurd van bij de start van de bouwwerken. Tegen 50 miljoen levert het een gezonde opbrengst van 3.300 euro per vierkante meter op’, merken de vastgoedanalisten van KBC Securities op.

‘Atenor besluit een jaar van vastgoedverkopen dat kapitaal recycleert en risico uit de balans haalt. De koers van het aandeel is achtergebleven op de andere ontwikkelaars, wat aan de trage goedkeuring van vergunningen en de mix met 60 procent kantoren ligt’, zeggen Wim Lewi en Wido Jongman. ‘De waardering is interessant, maar er blijft onzekerheid over de langetermijnimpact van covid op het kantoorsegment.’ Hun advies blijft ‘houden’, hun koersdoel 64 euro.