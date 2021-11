Euronext Brussel: het verende bed van Recticel

Recticel heeft een overnemer gevonden voor zijn matrassenafdeling en wapent zich zo nog meer tegen zijn belager Greiner. IBA werd beloond voor een kwartaalupdate die over de hele lijn positief is.

De Europese beurzen startten de dag redelijk stabiel, maar in de namiddag liepen de verliezen op. Beleggers besloten duidelijk winst te nemen. Eerder had het nieuwsagentschap Reuters opgemerkt dat de brede Stoxx Europe 600 over de jongste 19 sessies 17 keer was gestegen. Met dank aan het beter dan verwachte resultatenseizoen en het nog altijd ultrasoepele monetair beleid van de ECB. De Bel20 sloot in lijn met de Europese beurzen 0,2 procent lager af op 4.278 punten.

GBL in Klarna

Daags na zijn beleggersdag was GBL volledig zen. Het aandeel schreef er 0,2 procent bij tot 102,25 euro. GBL maakte in Parijs duidelijk dat het meer gaat investeren in niet-genoteerde bedrijven. Het belang van beursgenoteerde bedrijven, nu goed voor 77 procent van de portefeuille, moet naar circa 60 procent zakken.

Woensdag kwam ook naar boven dat GBL in alle stilte in het Zweedse fintechbedrijf Klarna is gestapt. Dat gebeurde via zijn durfkapitaaltak Sienna Capital. Hoe groot het belang is dat GBL heeft opgebouwd, is niet bekend.

Beka en Lattoflex

De topper op de brede markt was Recticel , dat 6,2 procent opveerde naar 16,54 euro. De schuimrubberproducent heeft een koper gevonden voor de afdeling Slaapcomfort, bekend van de merken Beka en Lattoflex. Inclusief schulden betaalt het Portugese Aquinos 122 miljoen euro, wat netto 97 miljoen euro kan opleveren.

Recticel zocht sinds begin dit jaar een overnemer voor de tak Slaapcomfort, de kleinste en minst rendabele van het bedrijf. De verkoop komt boven op die van Engineered Foams aan het Amerikaanse Carpenter. Recticel wil op die manier het Oostenrijkse Greiner, dat een overnamebod op het Belgische bedrijf heeft lopen, een hak zetten.

De verkoop van Recticels tak Slaapcomfort werd al lang verwacht. Het is een verdere stap in de transformatie. Nu nadert het eindspel. Wim Hoste Analist KBC Securities

‘De verkoop van de beddingactiviteiten werd al lang verwacht (…). Het is een verdere stap in de transformatie. Nu nadert het eindspel’, zegt Wim Hoste, een analist van KBC Securities. Hij gelooft dat er gevoelig meer waarde in Recticel zit dan het (onaantrekkelijke) bod van 13,50 euro per aandeel van Greiner en denkt dat er een redelijke kans is dat de aandeelhouders op 6 december instemmen met de verkoop van Engineered Foams. Hij behoudt zijn bijkopen-advies en koersdoel van 18 euro.

‘Deze deal vermindert het waarderingsrisico en leidt ertoe dat Recticel een zuivere isolatiespeler wordt’, klinkt het bij het beurshuis Kepler Cheuvreux. Het advies blijft kopen, het koersdoel 19 euro.

Geen prognose

Nog in de hoogste regionen stond IBA . De Waalse specialist in bestralingsapparatuur kwam met een kwalitatieve tradingupdate. Alle bedrijfstakken boeken goede vooruitgang. De markt voor protontherapiesystemen trekt weer aan in de VS en blijft actief in Azië. Ook de tak Other Accelerators doet het goed met al 23 machines die dit jaar werden verkocht. CEO Olivier Legrain durft wel nog altijd geen financiële prognose te formuleren. Hij verwijst naar de coronapandemie.

De analisten handhaven hun adviezen en koersdoelen. Beleggers wisten de update te smaken en stuurden het aandeel 3,2 procent hoger naar 16,22 euro.

Onzekerheid

Gimv - dat een gebroken boekjaar heeft - kon een puik halfjaarrapport voorleggen. Eind september bedroeg de nettoactiefwaarde 51,60 euro per aandeel, 11 procent meer dan eind maart. Door de significante groei bij de bedrijven in portefeuille haalde Gimv een portefeuillerendement van meer dan 14 procent.

Wat de tweede jaarhelft brengt, is een ander verhaal. De storingen in de toeleveringsketens, de hoge prijzen van grondstoffen en energie en de krappe arbeidsmarkt veroorzaken onzekerheid over de groei, zegt Gimv.

Ondanks het stevige halfjaarrapport verlaagt KBC Securities zijn advies van ‘kopen’ naar ‘houden’. De analisten Michiel Declercq en Guy Sips zijn wel onder de indruk van de gestegen nettoactiefwaarde, maar de beurskoers (55,80 euro bij slot woensdag) biedt te weinig opwaarts potentieel tegenover het koersdoel van 59 euro.

Het aandeel Gimv brokkelde 1,6 procent af naar 54,9 euro.

Beursnieuwkomer

Inclusio , de jongste gereglementeerde vastgoedvennootschap actief in sociale huisvesting, behaalde over de eerste negen maanden van het jaar een nettohuurresultaat van 4,86 miljoen euro, leert een tradingupdate. 'Dat is 7,3 procent meer dan vooropgesteld in het prospectus', zegt Inclusio.

Toch lopen beleggers niet echt warm voor Inclusio. Het aandeel zakte 1,9 procent tot 18,64 euro, een dieptepunt en ruim 10 procent onder de intekenprijs. De intrinsieke waarde bedroeg eind september 21,93 euro per aandeel. Met 18,64 euro ligt de koers daar dus 15 procent onder.

De groep bevestigt het vooropgestelde brutodividend van minstens 44 cent per aandeel over 2011. Dat is goed voor een dividendrendement van netto 1,7 procent.