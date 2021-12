Euronext Brussel: Proximus’ eenhoorn vindt spac-prinses

Terwijl de kerstrally stokte, haalde Proximus een vroeg kerstcadeau uit de kast. Biotalys gaat een samenwerking aan met Floridienne-dochter Biobest. En Hyloris voegt het beloofde vierde middel van het jaar aan zijn portefeuille toe.

De sfeer op de beurzen is sinds donderdagavond omgeslagen. Reageerden ze aanvankelijk goedkeurend op de centrale banken die hun beleid verstrakken, dan komen nu de bijwerkingen naar boven. De Nasdaq incasseerde een klap van 2,5 procent en ook in Europa stonden de technologiewaarden onder druk. Techbedrijven worden minder interessant als beleggingsobject bij een hogere rente. De Euro Stoxx 50 verzwakte 0,9 procent.

Euronext Brussel bood weerstand. De Bel20 wist er zelfs een klein plusje uit te persen van 0,1 procent tot 4.171 punten. Colruyt herstelde verder van de zware klap van woensdag - een reactie op een winstwaarschuwing - en steeg met 2,6 procent naar 38,18 euro.

Het haantje-de-voorste in de Brusselse index was Proximus , dat 4,5 procent opveerde tot 17,72 euro. De telecomgroep brengt haar Amerikaanse dochter TeleSign, een specialist in de snelgroeiende markt voor digitale identiteitsdiensten met ronkende klantennamen als Facebook en Tinder, naar de beurs van New York. Dat gebeurt via de fusie met een blancochequebedrijf (spac) en tegen een waardering van 1,3 miljard dollar.

Dat betekent dat TeleSign als een ‘unicorn’ kan worden beschouwd, een jong bedrijf dat (meer dan) 1 miljard dollar waard is. Met een verwijzing naar de middeleeuwse schilderkunst kunnen we stellen dat de eenhoorn zijn jonge maagd (of prinses) gevonden heeft.

De analisten zijn aangenaam verrast door de ondernemingswaarde van 1,3 miljard dollar (1,15 miljard euro) van TeleSign. 'Vergelijk dit met de waardering van 690 miljoen dollar begin dit jaar, toen Proximus de volledige controle verwierf', stipt KBC Securities-analist Ruben Devos aan. 'De beursintroductie van TeleSign is een grote stap voor Proximus' ambitie om in 2020-2025 700 miljoen op te halen met de verkoop van activa. Die opbrengst kan de investeringen in het netwerk deels financieren en kan de onrust van de beleggers over de houdbaarheid van het dividend in belangrijke mate milderen.’ Devos behoudt zijn advies (houden) en koersdoel (20 euro)

Bedekte teelt

De twee specialisten in biologische gewasbescherming die de Brusselse beurs rijk is, Biotalys en Biobest, een dochter van Floridienne , slaan de handen in elkaar. Ze gaan een strategisch partnerschap aan waardoor Biobest toegang krijgt tot vijf proteïnegebaseerde oplossingen van Biotalys voor bedekte teelt en bessenteelt.

Daarnaast zal Biobest volgend jaar instaan voor de exclusieve distributie van Biotalys’ fungicide Evoca. Dat middel, om aardbeien, druiven en ander hoogwaardig fruit en groenten te beschermen tegen botrytisschimmel en meeldauw, wordt naar verwachting in de tweede helft van volgend jaar goedgekeurd in de Verenigde Staten.

Guy Sips van KBC Securities juicht de samenwerking tussen Biobest en Biotalys toe. ‘We denken dat Biobest op lange termijn een zeer goede keuze is als commerciële partner voor Biotalys’ proteïnegebaseerde biocontroleprogramma’s in de marktsegmenten bedekte teelt en bessen’, klinkt het. Tegelijk vindt hij het distributieakkoord voor Biotalys’ Evoca in de VS een goede zaak. Biotalys won 0,3 procent tot 7,26 euro. Floridienne, het moederbedrijf van Biobest, steeg 0,8 procent.

Nummer vier

Hyloris , het farmabedrijf van Stijn Van Rompay dat nieuwe geneesmiddelen maakt door bestaande te combineren, gaat een strategische samenwerking aan met Vaneltix Pharma voor de ontwikkeling en de commercialisering van Alenura. Dat is een middel om acute pijn bij interstitiële cystitis - ook wel het pijnlijkeblaassyndroom genoemd - te behandelen. Momenteel zijn daarvoor geen producten voor handen.

Het partnerschap houdt in dat Vaneltix voor de verdere ontwikkeling, de productie, regelgevende zaken en de commercialisering van Alenura zal instaan, in samenwerking met Hyloris. In ruil zal Hyloris in stappen tot 6,7 miljoen dollar investeren en een lening van 0,5 miljoen dollar verstrekken.

Hyloris had zich geëngageerd om dit jaar vier nieuwe producten aan zijn portefeuille toe te voegen. Met Alenura erbij houdt Hyloris zijn belofte, zeggen de biofarma-analisten van KBC Securities, Jeroen Van den Bossche en Thomas Vranken. Ze wijzen op de goede resultaten van de eerste fase 2-studies en ook op de lacune die Alenura zou opvullen op een vrij grote markt. Naar schatting 6 miljoen mensen kampen met acute blaaspijn, alleen al in de VS. De analisten trekken hun koersdoel op van 16,50 naar 17,50 euro en bevestigen hun koopadvies.

Het aandeel Hyloris, dit jaar al 78 procent gestegen, leverde 0,3 procent in tot 16,90 euro.