Euronext Brussel: twee kortingen en een premie

Het regent dezer dagen kapitaaloperaties op Euronext Brussel. De een doet het om te groeien, een ander om verder te kunnen boeren. De uitgifteprijs zet de toon voor de koersreactie.

Het zag er bij het ochtendgloren naar uit dat de Europese beurzen hun rally zouden hervatten en dat deden ze ook. Het enthousiasme was van korte duur. Na een uur was de 1 procent openingswinst van de Euro Stoxx 50 al sterk geminderd en omstreeks 12.30 uur noteert de index 0,1 procent in de min.

‘Twee onwrikbare krachten staan oog in oog: het oude adagium dat de markten onzekerheid haten en de liefde van traders voor dips’, zei Craig Erlam, hoofdmarktenanalist bij Oanda, aan Reuters. ‘De diepe verkoopgolven worden als een grote opportuniteit gezien, terwijl beleggers hopen dat de coronavariant niet te slecht uitdraait.’

De Bel20 verzwakt 0,3 procent tot 4.146 punten. Vooral conjunctuurgevoelige waarden krijgen klappen. De verzekeraar Ageas laat 1,4 procent liggen, KBC zakt 1,6 procent en bierbrouwer AB InBev gaat 1,1 procent achteruit.

Voor woestere bewegingen moeten we op de brede markt zijn. De twee grootste schokken hebben rechtstreeks te maken met kapitaaloperaties. Zo schiet Celyad Oncology 17,9 procent hoger tot 3,76 euro.

Bij het Waalse biotechbedrijf, dat celtherapieën om kanker te bestrijden ontwikkelt, ondergaat de aandeelhoudersstructuur een metamorfose. Om zijn kasmiddelen aan te vullen en de onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten te kunnen voortzetten, geeft Celyad 6,5 miljoen nieuwe aandelen uit. Ze worden opgekocht door een dochterbedrijf van de Amerikaanse investeerder Fortress Investment Group, die zo een belang van 28,8 procent in Celyad verwerft.

Fortress wordt meteen de grootste referentieaandeelhouder, groter dan Tolefi, de holding van zakenman Serge Goblet, die tot dusver 14,26 procent controleerde.

Opvallend is dat Celyad de kersverse aandelen met een premie uitgeeft: tegen 5 dollar het stuk (circa 4,42 euro). Die prijs houdt een premie van 18,5 procent in tegenover de gemiddelde koers van de voorbije 30 dagen. Dat, en het feit dat Celyad nu voldoende in kas heeft om het te rooien tot in de eerste helft van 2023, doet beleggers weer geloven in het verhaal.

Celyad trok in 2013 tegen 16,65 euro naar de beurs - onder de naam Cardio3 Biosciences - en was ooit bijna 70 euro waard (zie grafiek), maar door tegenslagen en geldschaarste schiet daar niet veel meer van over.

Bone duikt

Een tegengestelde koersreactie valt Bone Therapeutics te beurt: een duik van 16,4 procent tot 0,77 euro. Het Waalse bedrijf dat celtherapie-oplossingen voor botaandoeningen ontwikkelt, heeft via een private plaatsing 3,3 miljoen euro opgehaald bij bestaande en nieuwe institutionele investeerders. Bone gaf 4,83 miljoen nieuwe aandelen uit tegen 0,68 euro per stuk. Dat is een serieuze korting van 26,1 procent tegenover de slotkoers van donderdag (0,92 euro).

Bone gaat het geld gebruiken om de ontwikkeling van Allob, zijn voornaamste product, voort te zetten en ook de ontwikkeling van het nieuwe cel- en gentherapieplatform iMSC te versnellen naar een breder veld van klinische indicaties buiten orthopedie.

Begin deze week kondigde Bone aan de wereldwijde rechten voor Allob, van ontwikkeling over productie tot commercialisering, te verkopen aan Link Health Pharma. Een deal die tot 60 miljoen euro plus royalty’s op de verkoop kan opleveren.

Met het verse geld en de licentieovereenkomst met Link Health zou Bone nu ongeveer een jaar verder moeten kunnen. Maar daar stopt het niet. Het bedrijf kijkt intussen uit naar andere mogelijkheden om zijn balans en kaspositie te versterken.

Coupon nr. 19

Ook Xior deed een kapitaaloperatie, maar daar valt het allemaal nog best mee. Via een private plaatsing van nieuwe aandelen haalde de uitbater van studentenkosten een brutobedrag van 116,2 miljoen euro op.

Xior gaf 2.525.572 nieuwe aandelen uit tegen 46 euro het stuk. Die prijs houdt een korting van 4,2 procent in ten opzichte van de laatste koers voor de notering donderdag werd opgeschort (49,10 euro), verminderd met de geschatte waarde van coupon nr. 19.

Bij de kapitaaloperatie werd coupon nr. 19 onthecht. Op die manier geven de nieuwe aandelen vanaf de uitgiftedatum recht op dividend. Coupon 19 geeft de aandeelhouders het recht op het pro rata temporis-dividend voor het lopende boekjaar van 9 maart tot en met 6 december. De geschatte waarde bedraagt 1,077 euro.

Xior gaat het verse geld gebruiken om zijn financiële structuur te versterken en verder te groeien. ‘Met deze kapitaalinjectie zal de schuldratio zakken tot circa 48 procent, wat enige ruimte biedt voor Xior om zijn investeringspijplijn en nieuwe investeringskansen die zich aandienen te financieren’, zegt ING-analiste Francesca Ferragina, die haar koersdoel (51 euro) en advies (houden) handhaaft.

Xior zakt 1,6 procent tot 47,25 euro.