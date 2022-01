Euronext Brussel: Winnaars van vorig jaar gaan in de uitverkoop

Argenx

De grootste druk op de Bel20 kwam van Argenx , dat 5,9 procent liet liggen tot 266 euro. Nadat de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA op 17 december groen licht had gegeven voor Vyvgart ter behandeling van de zeldzame spierziekte myasthenia gravis , schoot het aandeel 15 procent hoger. Op 31 december bereikte het een piek van 315,30 euro. Daarop volgden winstnemingen, waardoor het aandeel al meer dan 15 procent is teruggevallen van die top.

Een belangrijke factor bij de winstnemingen lijkt de sectorrotatie. Beleggers wisselen groeibedrijven in voor bedrijven die actief zijn in de oude economie. Groeibedrijven als Argenx hebben bovendien last van de oplopende rente. Daarnaast speelt dat de commerciële uitrol van Vyvgart handenvol geld zal kosten. Voeg daarbij de kosten voor de lopende onderzoeken en het wordt duidelijk waarom Argenx vrijdag liet weten dat het dit jaar de helft van zijn 2,3 miljard dollar cash zal gebruiken .

Doelstellingen behaald

Biocartis plaatste vorig jaar 331 nieuwe Idylla-labo's, terwijl het bedrijf gemikt had op 300 tot 350. Ook de verkoop van cartridges voldeed met 323.000 aan de verwachtingen. De kaspositie is geruststellend. Eind vorig jaar had Biocartis 53,5 miljoen euro in kas, tegenover een doelstelling van 50 miljoen euro.