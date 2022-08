Fed-topman: 'Tevreden dat Wall Street boodschap snapt'

Neel Kashkari, voorzitter van het Fed-kantoor in Minneapolis, ziet in de verkoopgolf op vrijdag een signaal dat Wall Street begrijpt dat het centraal bankiers menens is.

Maandag was de rust al wat teruggekeerd, maar vrijdag zag de Wall Street een stevige zomerrally bruusk onderbroken door een stevige verkoopgolf die de Dow Jones zo'n 1.000 punten lager duwde.

De reden luisterde naar de naam Jerome Powell. De voorzitter van de Federal Reserve gaf vrijdag een toespraak die aan duidelijkheid niets te wensen overliet: de strijd tegen de te hoge inflatie is onvoorwaardelijk, zelfs als die op korte termijn ten koste gaat van de groei. Powell sprakt vanuit Jackson Hole in de Rocky Mountains, een idyllisch oord van waaruit centraal bankiers wel vaker beleggers een belangrijke boodschap doorseinen.

'Ik ben eerlijk gezegd tevreden over hoe de toespraak van voorzitter Powell onthaald is', zegt Neel Kashkari, de voorzitter van het Fed-kantoor in Minneapolis, aan Odd Lots, de podcast van het financieel persbureau Bloomberg. 'Mensen snappen nu hoe ernstig we ons engagement nemen om de inflatie weer richting 2 procent te krijgen.'

'Ik was zeker niet gelukkig om te zien hoe Wall Street na onze jongste bijeenkomst een rally neerzette', verwees Kashkari naar de extra klim eind juli, toen beleggers enthousiast aan de slag gingen met een vrij evidente boodschap van Powell: namelijk dat de Fed op een bepaald ogenblik het tempo van renteverhogingen - op dit ogenblik 75 basispunten per bijeenkomst - zal vertragen.

Wall Street zette - gemeten aan de brede beursbarometer S&P500 - van midden juni tot midden augustus een klim van 17 procent neer . Kashkari: 'Ik weet hoe ernstig we het menen als we zeggen dat we de inflatie naar beneden willen krijgen. Dat leken de markten niet te begrijpen.'