Federal Reserve hint op drie renteverhogingen in 2022

De Fed heeft woensdag twee belangrijke maatregelen aangekondigd om de veel te hoge inflatie terug te dringen. Ze verdubbelt de afbouw van de obligatieaankopen naar 30 miljard dollar per maand en zal die aankopen al in maart stopzetten in plaats van in juni.

Daarmee opent de centrale bank de deur voor een vroeger dan verwachte eerste renteverhoging. De bestuurders van de Fed signaleren dat ze de basisrente drie keer willen optrekken in 2022 en nog drie keer in 2023. In september was de boodschap dat de eerste renteverhoging in 2022 of in 2023 zou plaatsvinden.