Gasprijs tuimelt vierde dag op rij dankzij extra aanbod

Het inflatoire jaar 2021 eindigt met een beetje goed nieuws. De Nederlandse aardgasprijs, de referentie voor Europa, zakte maandag onder de grens van 100 euro per megawattuur en sloot 3,5 procent op 98,45 euro. Sinds de piek van 185 euro vorige week dinsdag is de prijs bijna gehalveerd. Maar aardgas is nog altijd vijf keer duurder dan begin dit jaar.

De aanleiding voor de sterke terugval van de gasprijs is de verwachte toename van het aanbod. Amerikaanse lng-tankers zetten koers naar Europa om munt te slaan uit de hoge prijzen. Lng is vloeibaar aardgas. De prijs van aardgas is in Europa veel hoger dan in Azië en de VS. Azië put voorlopig uit zijn voorraden in plaats van gas aan te kopen op de markt.