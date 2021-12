Gentse app brengt crypto- en beursbeleggingen samen

De Gentse tracker van investeringsportefeuilles Delta maakt het mogelijk om naast cryptobeleggingen ook aandelen automatisch te volgen. ‘Wij bieden onze gebruikers als eerste app ter wereld een live overzicht van het rendement op aandelen, fondsen en cryptomunten’, klinkt het.

Delta, dat sinds 2019 deel uit maakt van de eToro-groep, is een app waarmee beleggers hun cryptobeleggingen op verschillende beurzen kunnen samenvoegen zodat ze een goed beeld hebben van hun totale cryptoportefeuille. In België krijgen zo’n 75.000 beleggers via de app zo’n overzicht en wereldwijd heeft de dienst bijna 3 miljoen gebruikers in 15 landen. Beleggers hoeven hun beleggingen niet zelf in de app in te voeren, Delta voert die informatie van de portefeuilles automatisch in. Het gaat nu hetzelfde doen met aandelen en fondsen.

‘Beleggers konden hun aandelen en fondsen al invullen in de app, maar dat moest wel handmatig’, zegt CEO Nicolas Van Hoorde. ‘Nu kunnen we dus ook alle transacties in aandelen en fondsen automatisch importeren.’ Delta werkt met een tussenpartij die overeenkomsten heeft met beleggingsplatformen als Degiro en banken, waardoor de app data over beleggingstransacties kan verkrijgen. ‘Daarnaast bieden we ook data voor 40.000 aandelen en meer dan 10.000 cryptomunten. We proberen de datadriven Yahoo Finance te worden.’

Volledige net worth

‘Uiteindelijk willen we ook andere investeringen zoals vastgoed en kunst opnemen, waardoor gebruikers hun volledige 'net worth' kunnen zien’, zegt Van Hoorde. ‘Daarnaast willen we meer inzichten geven in de portefeuille. We hebben nu al een algoritme dat bekijkt of de transacties die je in het verleden maakte goede of foute beslissingen bleken. Als iemand bijvoorbeeld binnen een uur aandelen Apple verkocht om Amazon te kopen, dan kunnen we zeggen of het beter was geweest om Apple te behouden of dat je beter cash had aangehouden.’

De essentie Delta is een Gentse smartphone-app.

De app giet cryptowallets en aandelenportefeuilles samen.

In België hebben 75.000 beleggers de app, wereldwijd 3 miljoen.

Sinds 2019 maakt Delta deel uit van de Israëlische eToro-groep.

‘We willen aan het einde van het eerste kwartaal ook risicoanalyses toevoegen’, klinkt het bij de CEO. ‘Nu kan dat vaak alleen via de Bloomberg Terminal, maar die is voor normale investeerders niet beschikbaar. Verder willen we het mogelijk maken om je portefeuille af te zetten tegen wereldwijde indexen zoals de S&P500, zodat je kunt zien of je de markt klopt.’

Coinmarketcap

Volgens Van Hoorde blijft de concurrentie nog altijd achterop. ‘Websites als Coinmarketcap geven ook de mogelijkheid om je cryptoportefeuille te volgen, maar daar kun je dus je orders niet automatisch invoeren. Wij hebben dat wel en bieden dat nu ook aan voor aandelen en fondsen.’