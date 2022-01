Gezinssparen daalt naar laagste peil sinds start pandemie

De Belgen hebben in het derde kwartaal van vorig jaar 13,5 procent van hun inkomen gespaard, tegenover 18,3 procent in het tweede kwartaal. 'De spaarquote van de gezinnen nam duidelijk af als gevolg van de opleving van de consumptie', meldt de Nationale Bank.

De Nationale Bank merkt op dat de spaarquote weer 'vrij dicht' aanleunt bij het langetermijngemiddelde. In de periode 2015-19 spaarden de gezinnen gemiddeld 12,2 procent van hun inkomen. Tijdens de harde lockdown in het tweede kwartaal van 2020 bereikte de spaarquote een recordhoogte van 25,9 procent.

Overstromingen

Het begrotingstekort steeg in het derde kwartaal naar 6,6 procent van het bruto binnenlands product (bbp), tegenover 5,8 procent in het tweede kwartaal. Dat is vooral te wijten aan de overstromingen in juli. 'De kapitaaloverdrachten namen sterk toe als gevolg van de schadevergoedingen die de gewesten verschuldigd zijn aan de slachtoffers', zegt de Nationale Bank. Die schadevergoedingen bedragen 0,9 procent van het kwartal-bbp of zowat 1,1 miljard euro.