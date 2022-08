HAL verhoogt bod op Boskalis

De raad van bestuur van de maritiemedienstenverlener HAL schaart zich deze keer achter het verhoogde bod.

Vlak voor het initiële bod van 32 euro per aandeel op 2 september afloopt, verhoogt de holding HAL haar bod op de maritiemedienstenverlener Boskalis met 1 euro tot 33 euro per aandeel. Het verbeterde bod wordt verlengd tot 6 september, staat in een mededeling.

De raad van bestuur en de directie van Boskalis raden de aandeelhouders aan in te gaan op het bod. Merk op dat de raad van bestuur van de maritiemedienstenverlener bij het oorspronkelijke bod een 'neutrale' visie hanteerde.

Het (iets) hoger bod is opmerkelijk. Op een buitengewone aandeelhoudersvergadering vorige week gaf Boskalis-CEO Peter Berkowski nog aan dat hij vruchteloos bij HAL had aangeklopt voor een hoger bod. 'Het is niet de succesvolste onderhandeling in de geschiedenis van mijn carrière, kan ik u melden. HAL wil niet bewegen, vanaf het begin al niet. We hebben er alles aan gedaan om hen op andere gedachten te brengen en dat proberen we nog steeds.'

Uiteindelijk dus toch met succes, zo blijkt. Met de steun van het doelwit zelf hoopt de holding HAL duidelijk meer kans te maken Boskalis van de beurs te halen.