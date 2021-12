Hermès promoveert naar Euro Stoxx50

De vlaggenschipwinkel van Hermès in New York City.

De promotie naar de 'Champions League' van de Europese beurzen illustreert de turbo die de pandemie op de Franse luxesector heeft gezet.

Hermès speelt vanaf 20 december mee in de champions league van de Europese beurs: de Euro Stoxx50 , de korf steraandelen van de eurozone. Dat kondigde Qontigo, de beheerder van de Stoxx-barometers, woensdagavond aan.

Het Franse modehuis, vooral bekend van zijn zijden sjaals en Birkin-handtassen, vervangt in die korf de muziekgroep Universal Music, die eerder dit jaar door het Franse conglomeraat Vivendi naar de Amsterdamse beurs werd gebracht.

Voor Hermès is het de bekroning van een verbluffend beursparcours (zie grafiek). Het aandeel is de voorbije vijf jaar vervijfvoudigd. Met een beurswaarde van 176 miljard euro is de groep, nog altijd voor 66 procent in handen van de stichtersfamilie Dumas, nu evenveel waard als BNP Paribas en TotalEnergies samen.

Wereldmarktleider

Net als bij LVMH, de florerende wereldmarktleider in luxe, heeft ook bij Hermès de pandemie een turbo gezet op het bedrijfsmodel. Over de eerste negen maanden van 2021 steeg de omzet zelfs tegenover het prepandemische 2019 met 35 procent naar 6,6 miljard euro. Op de cruciale Aziatische markt (exclusief Japan) was er zelfs 62 procent groei naar 3,2 miljard.