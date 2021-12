Het jaar van Recticel: een 'schandalige' deal, een amputatie en een high five

Er was eens een Belg, een Amerikaan en een Oostenrijker. Het lijkt het begin van een mop, maar voor Recticel was er geen lachen aan. Het bedrijf moest een been amputeren na ongewilde avances van een Oostenrijker, maar beleggers zagen hun aandelen wel 67 procent in waarde stijgen.

Vorig jaar prijkte Recticel op nummer vier in deze aandelenlijst. Topman Olivier Chapelle noemden we toen ‘de Jani Kazaltzis van de Brusselse beurs’. Hij gaf het bedrijf in 2020 een compleet nieuwe look met twee deals van meer dan 200 miljoen euro. Hij transformeerde het van een kwakkelende groep met hoge schulden tot ‘een bedrijf klaar om te racen'.

Bij de voorstelling van de jaarresultaten (1) maakt Chapelle duidelijk waar dat op slaat. Hij voorziet voor 2021 een 'substantiële' stijging van de omzet en 30 procent meer brutobedrijfswinst. Het bedrijf verwacht ook 20 miljoen euro omzet uit de verkoop van dunne, ultra-isolerende panelen voor boxen waarin coronavaccins tegen -70 graden worden bewaard. Zo is Recticel een belangrijke schakel om vaccins over de hele wereld te kunnen transporteren.

Dit was niet plan A. Recticel-voorzitter Johnny Thijs over de gebeurtenissen in 2021

Samen met de publicatie van de jaarresultaten trekt Recticel de langverwachte verkoop van de matrassendivisie - met oer-Belgische merken als Beka en Lattoflex - op gang. De laatste zet in het masterplan van Chapelle. Eens afgerond kan Recticel de opbrengsten – 122 miljoen euro zou later blijken – inzetten om de twee resterende, ‘sterke’ benen, met name isolatiematerialen en technische schuimen, uit te breiden.

Tijgersprong

Nog geen maand later volgt een eerste move. Chapelle plant de vlag in Centraal- en Oost-Europa met de overname van de Poolse isolatieproducent Gor-Stal. (2) Een al bij al kleine maar fijne deal, is de reactie van analisten.

Recticel werkt in stilte verder, maar midden mei is het gedaan met de rust. Op 13 mei maakt het aandeel in de late handel een tijgersprong van 14 procent. Is iets op til? Zit er ergens een nieuwslek? De dag erna wordt duidelijk dat Bois Sauvage zijn belang van 27 procent in Recticel heeft verkocht aan het Oostenrijkse Greiner voor 13,50 euro per aandeel, en dat Greiner een bod wil lanceren op alle andere aandelen. (3)

Gebakken peren

Dat Bois Sauvage – sinds jaar en dag aandeelhouder met twee zitjes in de bestuurskamer – alles in het geniep heeft geregeld, komt aan als een kaakslag. ‘Schandalig’, luidt het zelfs in industriële kringen. En Recticel zit met de gebakken peren: een concurrent met een blokkeringsminderheid en een overnamebod dat het bedrijf ‘aanzienlijk onderwaardeert’.

We beginnen al met 27 procent. We zouden zeer verrast zijn als ons bod niet slaagt. Axel Kühner CEO van Greiner

De koers – en de koersdoelen van analisten – ligt een eind boven de biedprijs van Greiner. Analisten van ING komen zelfs tot de conclusie dat 23,50 à 25 euro een faire overnameprijs zou zijn. Ondanks alle kritiek kijkt Greiner met vertrouwen naar de toekomst. ‘We beginnen al met 27 procent. We zouden erg verrast zijn als het bod niet slaagt’, zegt CEO Axel Kühner.

Op pinkstermaandag (4) zakken Kühner en co. af naar Brussel voor een eerste – en vooralsnog laatste – ontmoeting, maar na een uur is het dovemansgesprek al voorbij. Zonder resultaat. Voor Recticel breken onzekere tijden aan. Zal Greiner zijn bod nog optrekken? Komt er een biedstrijd? Recticel gaat op zoek naar een witte ridder, maar zal dat iets opleveren? Beleggers nemen een voorzichtige houding aan, en eind juli zakt het aandeel terug naar 13,70 euro, amper een fractie boven de biedprijs. (5)

We slagen erin de duurdere grondstoffen bijna realtime door te rekenen aan onze klanten. Olivier Chapelle CEO Recticel

Het management geeft tegengas met een sterk halfjaarrapport (6). De brutobedrijfswinst is verdrievoudigd tot 57 miljoen euro, en dat terwijl Recticel zijn grondstoffenfactuur met 75 miljoen euro zag aandikken. ’We slagen erin die bijna realtime door te rekenen aan onze klanten’, maakt Chapelle zich sterk.

Geniale inval

Dat is het begin van een offensief om aandeelhouders duidelijk te maken niet in te gaan op het bod van Greiner. Bovendien verkoopt Recticel zijn divisie technische schuimen aan het Amerikaanse Carpenter voor 656 miljoen euro, als gifpil tegen Greiner. De deal omvat ook de fabriek in Wetteren, de bakermat van Recticel. (7) ‘Een geniale inval’, reageert het beurshuis ING. De kans dat Greiner – wiens focus op die ene divisie lag – zijn aanval afblaast, is groot. Bovendien legt de transactie de waarde van de divisie bloot.

656 miljoen Om het Oostenrijkse Greiner weg te jagen verkoopt Recticel zijn divisie technische schuimen aan het Amerikaanse Carpenter voor 656 miljoen euro. 'Een geniale inval', zegt ING.

Maar het pleit is nog niet beslecht. Op 6 december moeten de Recticel-aandeelhouders de Amerikaanse deal nog goedkeuren. Met 27 procent tegenstemmen – van Bois Sauvage - wordt dat geen evidentie. Recticel krijgt rugdekking van de belangrijke stemadviseurs ISS en Glass Lewis. En alle aandeelhouders krijgen een brief met als titel ‘Uw stem telt!’.

High Five

Het werkt. Aandeelhouders dagen massaal op op de aandeelhoudersvergadering, met 63 procent ja-stemmen tot gevolg. Zelfs Benoit Deckers, de CEO van Bois Sauvage en ook persoonlijk aandeelhouder van Recticel, stemt voor.

De opluchting is groot. Er volgt een high five tussen Chapelle en voorzitter Johnny Thijs. Maar champagne is niet op zijn plaats, zegt Thijs. ‘Dit was niet plan A.’ Het bedrijf heeft een van zijn ‘sterke benen’ moeten amputeren. Het is nu 100 procent actief in isolatiematerialen. Een aantrekkelijke business, wat mogelijk de deur openzet voor een overnamebod van spelers als Kingspan, Saint Gobain of Rockwool. Het bedrijf sluit het jaar af met een beurswaarde van net geen 1 miljard euro.