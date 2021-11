JP Morgan: 'Omikron zal aandelenrally niet stoppen'

Omikron zal de rally voor aandelen niet doen ontsporen, volgens strategen van JPMorgan Chase & Co. Daarmee neemt het aantal optimisten over de impact van de nieuwe variant weer toe.

'Sporadische tegenslagen, zoals de opkomst van omikron, moeten worden gezien in de context van een hogere natuurlijke en door vaccins verworven immuniteit, een aanzienlijk lagere mortaliteit en nieuwe antivirale behandelingen', schrijven strategen van de grootbank onder leiding van Dubravko Lakos-Bujas en Mislav Matejka in een nota. 'Wij verwachten dat de postcovidnormalisatie zich wereldwijd doorzet in 2022', klinkt het.

Europese en Aziatische aandelen, samen met Amerikaanse aandelenfutures, daalden op dinsdag nadat de CEO van Moderna uitspraken deed over de resistentie van de nieuwe variant tegen bestaande vaccins. Onderzoek is nog aan de gang om te bepalen of de nieuwe stam even virulent is als zijn voorgangers, terwijl ontwikkelaars waaronder Moderna en Pfizer werken aan mogelijk bijgewerkte versies van hun vaccins.