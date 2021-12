KBC ziet veel potentieel in cyclische aandelen

De negatieve impact van de pandemie en van de aanvoerproblemen op de economische activiteit zullen volgens KBC geleidelijk verminderen.

'De vierde golf van de coronacrisis en de aanvoerproblemen zullen het economisch herstel niet doen ontsporen', zei KBC-hoofdeconoom Hans Dewachter woensdag bij de voorstelling van zijn vooruitzichten voor 2022. 'Ze brengen alleen op korte termijn de groei in gevaar. In de loop van 2022 zal de impact van beide factoren verminderen. We hebben leren leven met covid. De impact van de tweede en volgende golven is veel kleiner dan die van de eerste.'

Ook over de hoge inflatie maakt Dewachter zicht geen grote zorgen. 'De inflatie zal in 2022 geleidelijk normaliseren en evolueren naar de doelstelling van 2 procent van de centrale banken.'

In die economische context blijven aandelen aantrekkelijk, stelt Lazlo Belgrado, de hoofdstrateeg van KBC Asset Management. 'De groei zal in 2022 lager zijn dan die in 2021, maar nog altijd dubbel zo hoog als de langetermijntrend. Daardoor blijven de bedrijfswinsten sterk stijgen. Bovendien blijft de rente laag. Aandelen blijven onze geprefereerde activaklasse. Er is geen alternatief.'

Winstneming

KBC heeft de jongste weken wel het risicoprofiel van de portefeuille wat verminderd. Belgrado: 'We hebben het gewicht van de aandelen afgebouwd en wat winst genomen op cyclische aandelen om onze portefeuilles te beschermen tegen de impact van de vierde golf en de omikronvariant. Die winst is in cash geparkeerd.'

We zullen het gewicht van aandelen in de komende maanden wellicht weer verhogen. Lazlo Belgrado Hoofdstrateeg KBC Asset Management

Dat is een tactische en in principe tijdelijke bijsturing, zegt Belgrado. 'We zullen het gewicht van aandelen de komende maanden wellicht weer verhogen. We kijken vooral naar cyclische bedrijven.' KBC heeft een 'positieve kijk' op de financiële sector en zal ook meer dan normaal beleggen in sectoren als energie en transport. 'We zullen minder dan normaal investeren in telecom, nutsbedrijven en de voedingssector.'

Obligaties

Die verwachte aanpassing zal het gewicht van de Europese aandelen doen toenemen. KBC begint nu al mondjesmaat het gewicht van aandelen uit de groeilanden op te trekken, omdat China duidelijk maakt dat het de groei wil ondersteunen.

We hebben een sterke voorkeur voor bedrijfsobligaties. Lazlo Belgrado Hoofdstrateeg KBC Asset Management