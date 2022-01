Mohamed El-Erian: ‘Inflatie begint als iets kleins, tot plots de hele economie zich anders gedraagt’

De inflatie was dood gewaand. Tot vorig jaar wereldwijd allerhande prijzen omhoogschoten in het zog van de pandemie. De econoom Mohamed El-Erian waarschuwde al vroeg dat de storm niet snel zou overwaaien. Of centraal bankiers de inflatie nu nog ‘ordelijk’ kunnen intomen, is bang afwachten. ‘Ze hebben te lang chocolade uitgedeeld.’

Het inflatiemonster dat vorig jaar de kop opstak na decennia van stilzwijgen, beroert niet alleen het brede publiek. De uitholling van onze koopkracht door plotse prijsstijgingen aan het tankstation, in de bouwhandel of op de markt voor tweedehandsauto’s ontketende ook een debat onder economen. Die waren verdeeld in twee kampen met als inzet een cruciale vraag: hoe hardnekkig is de inflatie, die opveerde in het spoor van de ontwrichtende pandemie?

Het kamp dat de inflatieopstoot als iets tijdelijks zag, telde lange tijd de meeste aanhangers, inclusief de centraal bankiers wier taak het is de inflatie onder controle te houden en zo de waarde van ons geld te beschermen. De centrale banken wuifden zowat heel 2021 een verstrakking van hun ultrasoepele beleid weg met de verzekering dat de inflatie snel vanzelf zou afkoelen. Dat zou gebeuren zodra de verstoorde aanvoerketens van onze economie weer in staat waren de grote vraag naar producten te bevredigen. Het onnodig dichtdraaien van de geldkraan zou het economisch herstel fnuiken, waarschuwden ze.

Het andere kamp beschouwde de inflatie als een hardnekkiger fenomeen, maar werd ondanks enkele prominente cassandra’s lang overstemd. Befaamde economen als de gewezen Amerikaanse minister van Financiën Larry Summers en Olivier Blanchard, de ex-hoofdeconoom van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), trokken al vroeg in 2021 aan de alarmbel. De budgettaire stimulus van 1.900 miljard dollar die de Amerikaanse president Joe Biden door het Amerikaanse Congres wist te duwen, riskeerde volgens Summers en Blanchard olie op de economie te gooien. De economie zou niet in staat zijn de extra vraag te beantwoorden, met onvermijdelijke prijsstijgingen als uitlaatklep.

Ook de invloedrijke marktstrateeg Mohamed El-Erian, die bekendheid verwierf als de CEO van de obligatiefondsenreus PIMCO en vandaag adviseur is van de verzekeraar Allianz, signaleerde vrij snel dat de inflatieopstoot wel eens duurzamer dan gedacht kon zijn. Met alle ellende van dien.

Mohamed El-Erian (63) Sinds 2014 economisch hoofdadviseur van de financiële groep Allianz, het moederbedrijf van PIMCO, waar hij in 1999 aan de slag ging.

Van 2007 tot 2014 de CEO van de obligatiefondsenreus PIMCO, die onder zijn leiding het beheerd vermogen zag groeien tot ruim 2.000 miljard dollar. Voor zijn verrassend vertrek werd gewezen naar spanningen met Bill Gross, die mee de beleggingsstrategie uittekende, en een brief waarin El-Erians dochter 22 mijlpalen in haar leven aanhaalde die hij gemist had.

Voorzitter van Queens’ College (Cambridge).

Auteur van The Only Game In Town (2016) en When Markets Collide (2008).

El-Erian waarschuwde dat hoge inflatie de neiging heeft armere gezinnen relatief harder te treffen. Daarnaast dwingt ze talmende centrale banken extra hard op de rem te staan. Door hun rentes op te trekken kunnen ze de economie in een recessie (krimp) duwen en zo het fileprobleem in ’s werelds containerhavens veel kleiner maken, maar wel ten koste van talloze banen.

Bovendien riskeert een forse monetaire verstrakking de financiële markten de dieperik in te storten. El-Erian hamert er al jaren op dat het gratisgeldbeleid van centraal bankiers allerhande activaprijzen stuwt, een ‘rally in alles’ die in 2021 extra brandstof kreeg. Een ruwe ommekeer dreigt. Woensdag was er een voorproefje toen de Amerikaanse Nasdaq-index, die technologieaandelen volgt, zijn grootste dagverlies in bijna een jaar kende. Dat gebeurde na signalen dat Amerika’s centrale bank (Fed) overweegt haar beleidsrente sneller op te trekken als antwoord op de inflatie.

Want intussen zijn de centraal bankiers, en met hen veel economen, tot het inzicht gekomen dat de wereldwijde inflatie wel degelijk een vrij hardnekkig beestje is. Vooral in de VS - waar de inflatie in november 6,8 procent bedroeg, het hoogste peil in bijna 40 jaar en ver boven de Fed-doelstelling van 2 procent - heeft de centrale bank de bocht ingezet naar een strikter beleid. Het moet vermijden dat almaar hogere inflatieverwachtingen van bedrijven, consumenten en werknemers elkaar aansteken in een zelfversterkende spiraal. Denk aan werknemers die hogere lonen eisen als compensatie voor het duurdere leven, waarna bedrijven die loonkosten doorrekenen in hogere prijzen.

De uitdaging is groot, en volgens El-Erian het sleutelelement voor markten in 2022: de inflatie op een ‘ordelijke’ manier weer naar beneden krijgen. Als het al niet te laat is.

Wat deed u vorig jaar al vroeg vermoeden dat de wereldwijde inflatieopstoot meer was dan een kortstondig fenomeen?

Mohamed El-Erian: ‘In april en mei praatte ik met heel wat CEO’s over wat ze zagen gebeuren op de arbeidsmarkt en in hun aanvoerketens. Hun antwoorden waren heel consistent: ze zagen enorme disrupties die volgens hen niet in enkele weken of maanden opgelost zouden zijn. Ze reageerden door hun bedrijfsplannen af te stellen op verstoringen die tot het einde van het jaar zouden duren. Daarom gaf ik beleidsmakers de boodschap een nederige houding aan te nemen en de inflatie niet zomaar weg te wuiven als iets van voorbijgaande aard.’

Toch hielden velen lange tijd vol dat het tijdelijk was. Waarom was dat zo moeilijk te voorspellen?

El-Erian: ‘Misschien is het omdat ik al oud ben en economie gestudeerd heb in de late jaren 70 (een periode met hoge inflatie, red.), maar ik herinner me wat er gebeurt als je een ‘cost-push’-inflatie hebt (waarbij stijgende bedrijfskosten vertaald worden in stijgende verkoopprijzen, red). Het begint geïsoleerd, iets kleins hier en daar, en voor je het weet veranderen de gedragingen in de economie. Concreet zijn drie types van gedrag veranderd tussen april-mei en vandaag.’

‘In een eerste fase veranderde het gedrag van grote bedrijven. Ze vertrouwden erop dat ze de kostenstijgingen konden doorrekenen in hogere verkoopprijzen, omdat de vraag zo sterk was. De belegger Warren Buffett zei in april dat de bedrijven die verkopen aan de ondernemingen in zijn holding Berkshire Hathaway hun prijzen verhoogden, dat zijn eigen bedrijven daarop ook hun prijzen verhoogden, en dat die hogere prijzen standhielden. Dat proces speelt tot vandaag.’

‘In een tweede fase voelen werknemers zich gesterkt om loonsverhogingen te vragen. De Amerikaanse machinebouwer John Deere is een goed voorbeeld. Werknemers verwierpen daar een loonsverhoging met 5 tot 6 procent, gingen over tot een staking, en kregen 10 procent opslag. Tot slot speelden ook de consumenten een rol. Omdat sprake was van tekorten, versnelden consumenten hun aankopen.’

‘Dat samen creëert een inflatiedynamiek die iemand zoals ik - die de economie van de jaren 70 van dichtbij bestudeerde - herkent als een inflatoir proces in plaats van een kortstondige opstoot.’

De jaren 70 roepen de herinnering op aan stagflatie, een ellendige combinatie van hoge inflatie en een stokkende economische groei met stijgende werkloosheid. Hoe groot is dat risico vandaag?

El-Erian: ‘Stagflatie is een risico, maar het is niet mijn basisscenario. Toch moeten we uiterst waakzaam zijn, want stagflatie is erg schadelijk. Terwijl de inflatie onze koopkracht uitholt, dreigen dan tegelijk nog eens veel jobs verloren te gaan. Bovendien is stagflatie moeilijk te bestrijden voor de beleidsmakers.’

‘Of en hoe we stagflatie krijgen, hangt af van land tot land. In de VS zal dat alleen gebeuren als de Fed een grote fout maakt. De fout is dat de Fed te laat het inflatiegevaar erkent en te weinig doet, waardoor de inflatieverwachtingen zich in het systeem beginnen te nestelen. De Fed wordt dan gedwongen hard op de rem te staan. Het verleden leert dat telkens als de Fed te laat kwam, een economische recessie niet vermeden kon worden. In Europa is de situatie verschillend. Daar kan je stagflatie krijgen als gevolg van de pandemie zelf, met sommige landen die via strenge overheidsmaatregelen de economie extra onder druk zetten.’

In december noemde u de inflatieprognose van de Fed de slechtste ooit. Intussen hebben de grote centrale banken een verstrakking aangekondigd. Nemen ze het inflatiegevaar nu ernstig, of is het te weinig en te laat?

El-Erian: ‘Beter laat dan nooit. Het goede nieuws is dat centraal bankiers erkennen dat ze een fout gemaakt hebben en dat ze die proberen recht te zetten. Maar in het geval van de Fed gaat de aanpassing te traag. Het duurde tot eind november vooraleer Fed-voorzitter Jerome Powell het woord ‘tijdelijk’ uit zijn vocabulaire schrapte. Maar over renteverhogingen hoor je nog niet echt iets, terwijl de afbouw van de obligatieaankopen te traag gaat.’

‘Van de grote centrale banken speelt de Bank of England het kortst op de bal: ze erkende al vroeg dat de inflatie duurzaam zou kunnen zijn en dat mogelijk renteverhogingen nodig zijn. De Europese Centrale Bank (ECB) is het lastigste om in te schatten, omdat de economische situatie in de eurozone verschillend is van die in de VS of het VK. Het is wachten op meer duidelijkheid.’

Een belangrijke aandrijver van de inflatie, hogere lonen die doorgerekend worden in hogere prijzen, lijkt vooral in de VS te spelen. Daar is sprake van de Great Resignation, met mensen die massaal hun job opzeggen en werkgevers die geen personeel vinden. Verwacht u iets gelijkaardigs in Europa?

El-Erian: ‘Nee. De VS tellen 11 miljoen vacatures, wat bijna een record is. In het VK heb je 1,3 miljoen vacatures. Dat zijn enorme aantallen. Een betere omschrijving van wat gebeurt, is de Great Rotation. Mensen nemen ontslag om andere jobs met hogere lonen aan te nemen. Die dynamiek speelt niet in continentaal Europa. Daar zijn meerdere redenen voor, waaronder het feit dat Europese bedrijven minder mensen afdankten na de uitbraak van de pandemie.’

Economen die menen dat het om een tijdelijke inflatieboost gaat, wijzen op het gevaar van een onnodige monetaire verstrakking. Die kan het economisch herstel fnuiken, net als de lang gezochte loongroei die we vandaag zien, vooral in de VS dan. Is er een risico op overreactie?

El-Erian: ‘Voor een econoom betekent ‘tijdelijk’ iets dat voorbijgaat zonder dat het ons gedrag beïnvloedt. Het lijkt me duidelijk dat die gedragsveranderingen er zijn. Ik verwacht dat de inflatie tegen eind 2022 zal afnemen. De vraag is waarom dat zal gebeuren. Is het dankzij een gepaste beleidsreactie en een ordelijk proces? Of is het omdat het beleid faalt en we een recessie krijgen? Zoals gezegd is er geen enkele reden waarom de Fed niet vroeger de voet van het gaspedaal had moeten nemen.’

‘Met de loongroei raken we een belangrijk thema aan. Ik wil graag dat de reële lonen (gecorrigeerd voor inflatie, red.) omhoog gaan. De manier waarop dat dient te gebeuren, is doordat de winsten van bedrijven, die in verhouding tot het bruto binnenlands product (bbp) heel hoog zijn, dalen ten voordele van werknemers. Maar dat is gelinkt aan de toenemende concentratie van bedrijven in sectoren (met dominante bedrijven die groeiende winstmarges realiseren, red.), een proces dat door de pandemie nog versneld is.’

De Amerikaanse regering-Biden speelt daarop in. Ze vraagt toezichthouders te onderzoeken of de toegenomen marktmacht van bedrijven hen toelaat ongeoorloofde prijsstijgingen door te voeren onder het mom van inflatie. Hoeveel soelaas brengt dat?

El-Erian: ‘Zal de aanpak van dominante bedrijven op zichzelf het inflatieprobleem doen verdwijnen? Nee. Het is noodzakelijk, maar niet voldoende.’

‘Als je het breder bekijkt, is de pandemie de grote ongelijkmaker. Niet alleen de inkomens- en vermogensongelijkheid nemen erdoor toe. Dat geldt ook voor de ongelijkheid in kansen, zowel voor gezinnen als voor bedrijven via een toenemende concentratie. Dat speelt wereldwijd. Ook in de vaccinverdeling bijvoorbeeld, met Afrika dat in november nog maar 4 procent van zijn bevolking gevaccineerd had. Dan is het niet verwonderlijk dat daar nieuwe varianten van het virus ontstaan.’

Een andere vraag is of monetair beleid in staat is inflatie als gevolg van aanbodtekorten een halt toe te roepen. Zoals de gouverneur van de Bank of England opmerkte: ‘Monetair beleid zal het aanbod van computerchips of de hoeveelheid wind niet vergroten.’

El-Erian: ‘Gouverneur Andrew Bailey heeft gelijk: monetair beleid is niet het antwoord om problemen in het aanbod - inclusief arbeidsmarkten - op te lossen. Maar herinner u wat ik u vertelde over de inflatiedynamiek van de jaren 70: die begon met een olieschok, maar binnen de kortste keren waren de aandrijvers van de inflatie uitgewaaierd in de economie en namen de inflatieverwachtingen het over. De centrale bank moet voorkomen dat die verwachtingen zich diep verankeren in het systeem.’

‘Voor het specifiek aanpakken van aanbodproblemen is een beleidsmix nodig. Ik denk onder meer aan een betere werking van de arbeidsmarkt, met aandacht voor de omscholing van werknemers en, zeker in de VS, een betere kinderopvang, zodat meer vrouwen kunnen gaan werken. De productiviteit moet ook omhoog (zodat de economie meer produceert per gewerkt uur, red.). En er moet natuurlijk vermeden worden dat het monetair beleid de economie te veel stimuleert.’

Sommigen wijzen op het risico dat over enkele maanden alles op zijn kop staat, met een boost in het aanbod terwijl de vraag afkoelt, met een overaanbod en deflatie (prijsdalingen) als gevolg. Hoe reëel is dat?

El-Erian: ‘We willen vermijden dat we midden 2022 in een omgeving terechtkomen met vier krachten die tegelijk de economie onder druk zetten: een verstrakkend monetair beleid, een verstrakkend budgettair beleid, gezinnen die hun spaaroverschotten zagen wegsmelten door aanhoudende uitgaven en inflatie, en woelige financiële markten die de economie besmetten. Als dat viertal tegelijk toeslaat, lijkt een recessie onvermijdelijk. Daarom pleit ik ervoor nu alvast monetair te verstrakken, terwijl de drie andere factoren nog stimulerend zijn.’

U waarschuwt al even dat een centrale bank als de Fed de gevangene is van de financiële markten, omdat het overvloedige geld de prijzen van aandelen en andere activa heeft omhooggestuwd naar broze niveaus. Riskeert een monetaire verstrakking financiële instabiliteit te creëren?

El-Erian: ‘Als je een kind eraan laat wennen dat het elke dag chocolade krijgt, zal het beginnen te huilen zodra je stopt met chocolade geven. Het antwoord is dan niet dat je meer chocolade moet geven. Evengoed zijn de financiële markten eraan gewend dat ze massaal en voorspelbaar chocolade van de Fed krijgen, wat bij beleggers een ‘buy the dip’-mentaliteit hielp creëren om bij elke terugval te kopen.’

‘Dus ja, het risico bestaat dat de markten ontevreden reageren zodra je de chocolade wegneemt. Maar dat risico verbleekt in vergelijking met wat zou gebeuren als je zoetigheden blijft geven. In 2016 waarschuwde ik in een boek dat hoe langer het uitdelen van chocolade zou duren, hoe groter de kans op een crisis zou worden. Met als kwetsbaarste activa die die het meeste ‘toeristische’ beleggersgeld aantrokken, geld dat op zoek is naar rendement zonder naar de fundamentals van de belegging te kijken.’