Nederlandse boete legt gaten in 'shortersradar' bloot

Een vermogensbeheerder verzuimde jarenlang 78 shortposities in Amsterdamse aandelen correct aan te geven.

De Nederlandse beurswaakhond AFM heeft een boete van 250.000 euro opgelegd aan de Britse vermogensbeheerder Jupiter Asset Management, schrijft de zakenkrant Het Financieele Dagblad.

Jupiter had tussen 2015 en 2018 78 belangrijke shortposities in negen op de Amsterdamse beurs genoteerde bedrijven, waaronder biotechbedrijf Galapagos, niet gerapporteerd.

Een shorter keert het 'klassieke' beleggen om: in plaats van te kopen in de hoop op een koersstijging ('long' in het jargon), verkoopt hij geleende aandelen. Dit in de hoop dat de koers gedaald zal zijn tegen dat hij de positie afsluit door het aandeel terug te kopen.

Sinds eind 2012 moeten beleggers melden als ze meer dan 0,5 procent van het kapitaal van een genoteerd bedrijf geshort hebben. Die zijn strenger dan de drempels 'long' beleggers: bij Ageas bijvoorbeeld ligt daar de eerste drempel pas op 3 procent.

De boete leert dat de shortersmeldingen niet altijd even vlot binnenlopen, terwijl de controle op de meldingen verre van evident is. De Nederlandse waakhond kwam in 2018 maar de lacunes bij Jupiter op het spoor nadat de vermogensbeheerder zelf aan de alarmbel trok. Jupiter verwijst naar 'manke controles' bij een in 2010 overgenomen dochterbedrijf, Old Mutual Global Investors.

3,42% Shortersfavoriet Op de Brusselse beurs is olietankerrederij Euronav al maanden de favoriet van baissespeculanten: vier omvangrijke shortposities zijn goed voor 3,42 procent van de aandelen

De in beleggingszaken gespecialiseerde advocaat Jeroen Wendelgelst verwijst in het FD naar het gegeven dat er verschillende shorterstechnieken mogelijk zijn en de lagere drempels dan bij 'long' posities. 'Ik denk dat veel beleggers zich dat niet realiseren, waardoor een fout zo is gemaakt.'

Wendelgelst pleit er voor de rapporteringsplicht door te schuiven naar de grote bewaarbanken. Zij voeren het eigenlijke effectenbeheer uit voor derden en zien daarom ook sneller alle relevante informatie.

Experts wijzen er ook op dat de pakkans voor wie - moedwillig of door vergissing - niet rapporteert klein is. Die boete illustreert dat ook: zonder alarm van Jupiter zelf waren de 78 shortposities waarschijnlijk nooit boven water gekomen.