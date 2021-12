Olieprijs daalt na akkoord over productieverhoging

De jongste weken was twijfel gerezen over die productieverhoging. De ontdekking van de omikronvariant van het coronavirus deed eind vorige week de olieprijs fors dalen. Bovendien beslisten de VS en vijf bondgenoten onlangs om een deel van hun strategische oliereserve vrij te geven. Ze willen de olieprijs drukken die eerder dit jaar sterk was gestegen.