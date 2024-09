Onrust over begroting doet Frans renteverschil met Duitsland oplopen

Nu de kersverse premier van Frankrijk Michel Barnier bij gratie van extremen moet regeren, zien beleggers weinig uitzicht op stevige bezuinigingen. Frankrijk moet nu even duur lenen als Spanje.

Het verschil tussen de Franse en Duitse tienjaarsrente (spread in het jargon) klimt dinsdag nog eens lichtjes tot dicht bij 70 basispunten, het hoogste peil in twee maanden.

Beleggers tobben over de nieuwe Franse minderheidsregering van premier Michel Barnier. Die krijgt gedoogsteun van links en extreemrechts. Beleggers twijfelen door die zwakke uitgangspositie in toenemende mate of de regering in staat zal zijn om de door Europa gevraagde saneringen door te voeren. Daarbij is het de vraag of Barnier de komende maanden geen moties van wantrouwen van het parlement krijgt.

In het beste geval kijkt de regering-Barnier tegen een lastige toekomst aan. In het slechtste geval dreigt ze te vallen. Mark Dowding Strateeg RBC BlueBay

Maandag schoot het renteverschil, de zogeheten spread, ook al fors hoger nadat Barnier aan de Europese Commissie andermaal uitstel vroeg voor de plannen om de Franse begroting op orde te krijgen. 'De regering kijkt in het beste geval tegen een lastige toekomst aan', zegt strateeg Mark Dowding van RBC BlueBay aan Financial Times. 'In het slechtste geval dreigt de regering te vallen.'

'Europa zal het lastig krijgen om bezuinigingen op te leggen', stelt Carmignac-strateeg Kevin Thozet. 'En dat betekent dat de markt wat saneringen moet afdwingen. Juist dat is de vrees van beleggers.' Met andere woorden: de spread moet eerst zo hard toenemen dat politici zich genoodzaakt zien wel iets te doen aan de financiële situatie in het land.

'De staatsschuld, de economie en de politieke situatie van Frankrijk rechtvaardigen een significante compensatie (rente, red.) voor het bezit van Franse staatsobligaties', laat ook fondsmanager James Athey van vermogensbeheerder Marlborough weten.

Niveau van Spanje

De Franse tienjaarsrente stijgt vandaag met drie basispunten tot 2,97 procent, waarmee de rente nu gelijk is aan die van Spanje. Waar de Frans-Spaanse spread een jaar geleden nog een half procentpunt bedroeg, is dat renteverschil nu zo goed als verdwenen (zie grafiek).

'Perifere landen als Spanje blijven veel beter presteren dan Frankrijk', klinkt het bij econoom Tomasz Wieladek van T. Rowe Price. 'Nu is de Spaanse politieke situatie veel stabieler, terwijl de economie duidelijk groeit.'

0,7 procent verwachte groei De Franse economie zal dit jaar met 0,7 procent groeien, schat de Europese Commissie. Voor de Spaanse is dat 2,1 procent.

De Spaanse economie presteert al een tijdje veel beter dan de Franse. In 2023 tekende ze een groei op van 2,5 procent, tegenover 0,7 procent in Frankrijk. Ook de Europese groeiprognoses zijn voor Spanje veel beter. De Europese Commissie voorziet voor 2024 een expansie van 2,1 procent bij de Spanjaarden, terwijl de Fransen het met 0,7 procent groei moeten doen.

'Als Frankrijk niet in staat is om de structurele problemen te tackelen, zal het zich bij Italië voegen in de periferie van de eurozone', zegt Dowding. 'De status van semi-kernlid van de eurozone stelt de markt nu in vraag.'