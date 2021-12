OPEC+ zet door met geleidelijke verhoging olieproductie

Het oliekartel OPEC en zijn bondgenoten verrasten donderdag de oliemarkt door de geplande verhoging van de productie te bevestigen. De olieprijs daalde eerst, maar veerde snel weer op.

Olieverbruikers moeten zich voorlopig geen zorgen maken over een tekort aan olie. De OPEC+-landen hebben donderdag bevestigd dat ze in januari zoals gepland de olieproductie met 400.000 vaten per dag zullen verhogen.

Die beslissing was een verrassing voor de meeste oliehandelaars. Zij verwijzen naar de forse daling van de olieprijs sinds eind vorige week. De olieprijs zakte vorige vrijdag met meer dan 10 procent, omdat een nieuwe variant van het coronavirus was ontdekt. De oliemarkt vreest dat de omikronvariant een negatieve invloed zal hebben op de groei van de wereldeconomie en de vraag naar olie.

We kunnen indien nodig onmiddellijk aanpassingen doen. Mededeling OPEC+-landen

De prijs van Brent-olie zakte na de bekendmaking van de productieverhoging van 68,5 naar 65,7 dollar per vat. Maar de prijs veerde snel weer op toen bleek dat de OPEC+ in de komende dagen of weken nog kan beslissen de productieverhoging te schrappen. 'De vergadering blijft in sessie', staat in een mededeling. 'We blijven de markt van nabij opvolgen en kunnen indien nodig onmiddellijk aanpassingen doen.' De olieprijs noteerde om 19 uur op 69,3 dollar per vat.

Strategische reserve

De VS dringen bij de OPEC+ al lang aan op een grotere verhoging van de productie. Ze verwijzen naar de sterke stijging van de olieprijs sinds begin dit jaar. Omdat de OPEC+-landen de jongste maanden weigerden het aanbod fors op te trekken, hebben de VS en vijf bondgenoten onlangs aangekondigd dat ze een deel van hun strategische oliereserve zullen vrijgeven.

De politiek triomfeert over de economie. Gary Ross OPEC+-waarnemer

Indien de OPEC+ donderdag had beslist de productie niet te verhogen, zouden de relaties tussen Saoedi-Arabiƫ - een van de leiders van de OPEC+ - en de VS nog meer zijn verslechterd. 'De politiek triomfeert over de economie', zegt Gary Ross, een vooraanstaande OPEC+-waarnemer. 'De consumerende landen hebben voldoende druk uitgeoefend.'

Opties

Verscheidene bronnen zeggen dat de OPEC+-landen wel degelijk verscheidene opties hebben besproken. Onder meer een pauze in het beleid van productieverhogingen en een kleinere verhoging lagen op tafel. De OPEC+-landen blijven bezorgd dat de vraag naar olie zal terugvallen. De vierde golf van coronabesmettingen en de omikronvaraint hebben in veel landen geleid tot een aanscherping van de maatregelen tegen de verspreiding van het virus.

De OPEC+-landen verlaagden in de lente van vorig jaar de productie met 10 miljoen vaten per dag nadat de pandemie de olieprijs had doen instorten. Sindsdien is een belangrijk deel van die productiebeperking teruggedraaid. De productiedoelstelling is nu nog zowat 3,8 miljoen vaten lager dan voor de coronacrisis. De jongste twee maanden was de productie 700.000 vaten per dag lager dan afgesproken, omdat sommige landen er niet in slagen voldoende olie op te pompen.