Pierre Wunsch: 'ECB lijkt inflatiegevaar te onderschatten'

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft eigenlijk haar inflatiedoelstelling van 2 procent bereikt, zegt Pierre Wunsch, de gouverneur van de Nationale Bank en bestuurder van de ECB.

De ECB dreigt de inflatierisico's te onderschatten en teveel achter te lopen op andere centrale banken die hun monetair beleid verstrakken om de inflatie onder controle te houden. Dat zegt Wunsch in een interview met het persbureau Bloomberg.

De nieuwe ECB-prognoses van 1,8 procent inflatie in 2023 en 2024 betekenen volgens Wunsch dat de centrale bank eigenlijk haar doelstelling van 2 procent inflatie op middellange termijn heeft bereikt. 'Of je de doelstelling bereikt of iets lager of iets hoger zit is niet zo belangrijk. Ik ben een beetje bezorgd dat we benadrukken dat we nog steeds onder de doelstelling zitten.'

De ECB besliste donderdag haar stimulus geleidelijk te verminderen omdat het economisch herstel doorzet en de inflatievooruitzichten op middellange termijn zijn gestegen. Maar voorzitster Christine Lagarde merkte op dat de inflatieprognoses van 1,8 procent in 2023 en 2024 lager blijven dan de doelstelling. Ze herhaalde dat een renteverhoging in 2022 'erg onwaarschijnlijk' is.

Koerswijziging

'Ons verhaal erkent niet genoeg dat er een inflatieprobleem is in de wereld', zegt Wunsch. 'Wij lijken een andere kijk te hebben.' Hij verwijst daarmee naar de Amerikaanse en Britse centrale banken, die meer bezorgd zijn en sneller dan de ECB hun stimulus afbouwen. 'De nieuwe inflatieprognoses rechtvaardigen een wat scherpere koerswijziging.'