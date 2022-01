Rente- en dollarklim bedreigen goud

Goud was in 2021 een slechte belegging en ook in 2022 bedreigen donkere wolken het edelmetaal, waarschuwen experts. Vooral de hogere rente en de duurdere dollar kunnen op de koers wegen.

De goudkevers hebben weinig reden tot feesten. Ondanks ondersteunde factoren viel de goudprijs vorig jaar 3,6 procent terug, de slechtste prestatie in zes jaar. In euro leden goudbeleggers zelfs een verlies van meer dan 10 procent. Nochtans waren veel factoren in het voordeel van goud: de economie floreerde, de rente bleef laag en de inflatie steeg fors.

Ook in 2022 heeft goud het jaar mager ingezet. Sinds Nieuwjaar zakte de prijs met 2 procent tot 1.792 dollar per ounce. Ook zilver en platina verliezen terrein.

Twee factoren die met elkaar te maken hebben doemen op als demonen voor goud. In de eerste plaats ondermijnt de forse renteklim het edelmetaal. Door de hardnekkig hoge inflatie signaleerde de Amerikaanse centrale bank (Fed) dat ze de rente dit jaar drie keer zal verhogen. De zakenbank Goldman Sachs zei maandag dat ze zelfs vier renteverhogingen verwacht. De Amerikaanse langetermijnrente steeg de voorbije week met 26 basispunten tot 1,77 procent. Als risicoloos staatspapier meer opbrengt, is dat nadelig voor goud dat geen coupons oplevert.

Pessimistisch

De renteklim in de VS stuurt ook de dollar hoger, want een hogere opbrengst op Amerikaanse obligaties trekt internationale beleggers aan. Omdat goud in dollar noteert en dus zelfs bij een gelijke prijs duurder wordt voor niet-Amerikaanse investeerders, wordt het edelmetaal minder interessant voor buitenlanders.

‘We zijn pessimistisch over goud’, zegt Wayne Gordon, strateeg van UBS. ‘Voorlopig houden nog veel investeerders vast aan hun goudposities wegens de onzekerheid over omikron en de hogere inflatierisico’s. Maar de renteklim en een sterkere dollar zullen de ondersteunende factoren snel ondermijnen. We verwachten dat de goudprijs terugvalt naar 1.650 à 1.700 dollar per ounce.’

Goudtrackers

‘De kans is groot dat we dit jaar onder het laagste peil van 2021 zakken, wat rond 1.650 dollar per ounce lag’, zegt ook Bloomberg-analist Eddie van der Walt. ‘Naast de rente en de dollar pleiten nog elementen tegen goud. De goudtrackers (fondsen die fysiek goud kopen, red.) verlaagden hun posities vorig jaar al met 8,6 procent. Dat was de grootste uitstroom sinds 2013. Toch houden ze nog 3.042 ton aan. Dat is het equivalent van de productie van alle goudmijnen in een jaar, en 800 ton meer dan het gemiddelde dat ze aanhielden het voorbije decennium. Als het momentum verslechtert, dreigen ze nog meer te verkopen. Dat goud onder het belangrijke technische niveau van 1.800 dollar is gezakt, is een slecht signaal. Bovendien hebben ook de centrale banken onlangs goud verkocht, en daalt de juwelenverkoop in India en China na een inhaalbeweging vorig jaar.’

Van der Walt stipt voorts aan dat edelmetaal de neiging heeft hetzelfde te doen als het jaar voordien. Sinds de jaren 80 is er twee keer zoveel kans dat na een verliesjaar nog een negatief jaar volgt.

Inflatie

Goudadepten poneren vaak dat goud een goede bescherming biedt tegen geldontwaarding. Met een inflatie die het hoogste peil bereikt sinds de jaren 80, zou dat de koers moeten ondersteunen. ‘Die opvatting klopt historisch niet’, weerlegt Amy Arnott van Morningstar. Zij bestudeerde de historische prestaties van activaklassen. ‘Zo verloren goudbeleggers van 1980 tot 1984 gemiddeld 10 procent per jaar, terwijl de inflatie 6,5 procent bedroeg. Ook tussen 1988 en 1991, een periode waarin de consumptieprijzen met 4,6 procent omhooggingen, leverde goud een negatief jaarrendement op van 7,6 procent. De opvatting komt vooral uit de jaren 70, waar het plaatje wel steek hield: van 1973 tot 1979 kenden we een torenhoge inflatie van 8,8 procent. Goud steeg toen met 35 procent per jaar.’

‘Er is geen enkele garantie dat een inflatiepiek een bovengemiddelde prestatie van goud tegenover andere activa oplevert’, vat Arnott samen. ‘Over de voorbije 50 jaar ligt de correlatie tussen beide op een zeer lage 0,16 (een correlatie van 1 betekent dat beide perfect samenlopen, een correlatie van 0 wijst op geen enkel verband, red.).’

Wat hield historisch wel stand tegen de inflatie? Uit de analyse van Morningstar blijkt dat inflatiegebonden obligaties (waar de coupon meestijgt met de inflatie, red.), grondstoffen en beursgenoteerd vastgoed dan het best scoren.