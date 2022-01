Renteklim kleurt beurzen felrood

De Europese beurzen duiken donderdag in het verlengde van Wall Street lager. Vooral de tech- en andere groeiaandelen krijgen klappen door de vrees voor snel oplopende rentevoeten na een havikachtige vergadering bij de Amerikaanse Federal Reserve.

‘Wat normaal gezien gapend onthaald wordt door de markt en geen koersen in beweging zet, bezorgde deze keer de Nasdaq-index de grootste klap in bijna een jaar’, zegt marktstrateeg Jeffrey Halley van de valutahandelaar Oanda, verwijzend naar de notulen van de laatste vergadering van de Amerikaanse centrale bank in december. De met techaandelen gevulde Nasdaq Composite Index dook na de publicatie van de tekst 3,3 procent lager. Ook de Dow Jones met meer traditionele bedrijven viel 1,1 procent terug.

8.800 miljard Sommige bestuurders willen dat de Fed zijn balans met 8.800 miljard dollar obligaties begint af te bouwen.

‘Hoewel er geen nieuwe inzichten in stonden en we nog altijd drie renteverhogingen in 2022 mogen verwachten, onthulden de notulen dat het hele Fed-bestuur vreest voor een hardnekkiger inflatie dan velen hadden gehoopt’, gaat Halley verder. ‘Sommige bestuurders zijn er zelfs voorstander van om de balans van de Fed snel te beginnen afbouwen door obligaties te verkopen. Gezien de Fed zowat 8.800 miljard dollar obligaties op zijn balans heeft, kunnen die verkopen op de obligatiekoersen wegen, en bijgevolg de rente fors hoger katapulteren.’

Langetermijnrente

De Amerikaanse langetermijnrente steeg woensdag 3 basispunten tot 1,74 procent, het hoogste peil sinds maart vorig jaar. In Europa dikken de rentevoeten 4 à 6 basispunten aan. Het rendement op Belgisch staatspapier met een looptijd van 10 jaar stijgt 4 basispunten tot 0,26 procent.

Het wakkert de vrees aan dat de markten hun jarenlang doping van ultralage rentevoeten en goedkope financiering dreigen kwijt te spelen. Een hogere rente treft vooral groeiaandelen. Hun waardering steunt vooral op winsten in de toekomst, en die zijn bij hogere rentevoeten in het heden minder interessant.

De meeste strategen zijn er echter gerust in. ‘De Fed zal dit jaar meer volatiliteit op de markten veroorzaken. In 2022 zien we zowel de economische groei als de inflatie geleidelijk zakken, maar beide zullen boven hun historische langetermijntrends blijven’, zegt strateeg Madison Faller van JP Morgan. ‘Dat verlaagt het risico op een zware, door de Fed veroorzaakte beurscorrectie.’

Sectorrotatie

‘Wij geloven niet dat de hogere rentevoeten een game changer voor de wereldwijde beurzen betekenen’, zegt ook Mathieu Racheter, hoofd aandelenstrategie bij de Zwitserse vermogensbeheerder Julius Baer. ‘We denken wel dat de sectorrotatie van dure groeiaandelen die je vooral koopt met een langetermijnhorizon naar goedkopere, cyclische sectoren zal aanhouden.’

De generatie van jonge puppies op de beurs zal moeten leren dan beurskoersen ook naar beneden kunnen gaan. Dat wordt hoog tijd. Jeffrey Halley Strateeg Oanda

De renteklim zal volgens sommigen de excessen bestrijden, wat positief is. ‘Ik denk dat de start van de monetaire normalisatie de koersbewegingen eerlijker zal maken dan de voorbije 18 maanden’, stelt Halley. ‘De vloedgolf van goedkoop geld door de centrale banken pompte alle activa op. Ze zorgde voor een ‘Buy Everything’-mentaliteit. Buy the dip’ werd ‘Buy any dip’. De generatie van jonge puppies op de beurs, maar ook wat ouderen, zal moeten leren dan beurskoersen ook naar beneden kunnen gaan. Dat wordt hoog tijd.’