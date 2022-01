Renteklim schudt portefeuilles van beleggers door elkaar

Over de eerste vijf beursdagen van het jaar schitterden de aandelen uit de oude economie en gingen de hippe techaandelen onderuit. 'Schrijf tech maar beter niet af', zeggen de beursexperts.

Onze Belgische biotechtrots Argenx was vrijdag - en niet voor het eerst deze week - de grootste daler in de Bel20. Het aandeel ging na de Amerikaanse goedkeuring van het stermedicijn Vyvgart (tegen de spierziekte myasthenia gravis) midden december bijna 15 procent hoger. Van die hausse blijft maar de helft over.

Argenx is de enige Belg in de 'Bubble stocks basket' (korf van zeepbelaandelen) van het beurshuis Saxo. In die korf zitten onder meer ook het Amerikaanse reisplatform Airbnb, de eveneens Amerikaanse gokkoning DraftKings en de Chinese producent van e-auto's NIO. Dat trio en Argenx hebben met elkaar gemeen dat hun waardering op toekomstige winsten en kasstromen stoelt. In geval van een biotechbedrijf is dat normaal.

Een stijging van de Amerikaanse tienjaarsrente van 1,7 naar 2,2 procent is voldoende voor een bijkomende terugval van de Nasdaq-index met 10 procent. Peter Garnry Aandelenstrateeg Saxo

'Dit korfje aandelen heeft een perfecte correlatie met de ARK Innovation ETF-tracker van Cathie Wood', zegt Peter Garnry, een aandelenstrateeg van Saxo. Wood staat erom bekend voluit te investeren - met de blik op de zeer lange termijn - in disruptieve bedrijven waarvan de kasstromen in de verre toekomst liggen. Hoe verder die toekomst, hoe groter het effect van een rentestijging op de waardering.

De Amerikaanse tienjaarsrente steeg deze week met 20 basispunten naar 1,70 procent, nadat was gebleken dat de Federal Reserve de rente allicht sneller zal optrekken dan verwacht. Het was voldoende voor een daling van de Nasdaq met circa 5 procent. 'Als de rente naar 2,2 procent stijgt, leidt dat tot een bijkomende terugval van 10 procent voor de Nasdaq', rekent Garny voor.

Nasdaq huisvest zowel erg winstgevende bigtechbedrijven zoals Apple en Alphabet, de moeder boven Google, als veel kleinere verlieslatende bedrijven. 'Technologie moet je zien als een trein met een paar stevige locomotieven en daarachter veel wagonnetjes. Sommige van die verlieslatende techbedrijven waren gewoon ridicuul gewaardeerd', zegt Tom Simonts, senior economist van KBC.

Ter illustratie: Virgin Orbit, een satellietlanceringsbedrijf van de Britse miljardair Richard Branson dat via een blancochequebedrijf (spac) naar de beurs kwam, verloor in een paar weken een derde van zijn waarde. Maar ook een mastodont als Microsoft gaf deze week 6 procent prijs. Simonts gelooft dat er snel weer koopjesjagers opduiken in tech. 'Oké, het is mogelijk dat er een afwaardering komt. Maar een terugval van de koers-winstverhouding voor Nasdaq-bedrijven van ongeveer 40 naar 30 kan ook gebeuren via de forse winstgroei. We kunnen volgend jaar al aan die lagere waardering zitten, zonder dat dat gepaard moet gaan met een crash.'

Ook Garnry raadt aan tech niet af te schrijven. 'Het Amerikaanse resultatenseizoen komt eraan. Dan zal de aandacht verschuiven naar de groeicijfers. Hoe meer de Nasdaq-aandelen corrigeren, hoe groter de kans dat ze bij de resultaten opveren.'

Intussen floreert de 'oude economie'. Deze week trokken vooral de autobouwers, de luchtvaartmaatschappijen en de banken hoger, hoewel de omikronvariant een snelle opmars kende. 'De besmettingscijfers zijn alarmerend. Maar het is evengoed indrukwekkend dat er nauwelijks een toename is van het aantal patiënten aan beademingstoestellen en dat het aantal ziekenhuisopnames ver onder de piek blijft', zegt Deutsche Bank-strateeg Jim Reid. Hij besluit: 'De thesis blijft overeind dat er met omikron een grote ontkoppeling is tussen het aantal besmettingen en het aantal zwaar zieke slachtoffers.'