'Samsung overweegt bod op Biogen'

De aanleiding is een op zijn zachtst gezegd opmerkelijk bericht op de Koreaanse nieuwssite Korea Economic Daily. Dat stelt dat Samsung, het grootste conglomeraat van het land, gesprekken voert met het Amerikaanse biotechbedrijf rond een bod van meer dan 40 miljard dollar. Samsung is als een tijdje bezorgd over de sterk conjunctuurgevoelige aard van zijn belangrijkste tak, halfgeleiders.

Biogen is in tegenstelling tot de meeste, jongere, biotechbedrijven recurrent winstgevend. De groep is ook niet zomaar 'een' biotechbedrijf. Het is een van de grondleggers van de sector, in 1978 opgericht door twee latere Nobelprijswinnaars: Phillip Sharp van het Massachusetts Institute of Technology en Walter Gilbert van de naburige Harvard-universiteit. Het is dankzij Biogen dat de stad Cambridge nabij Boston is uitgegroeid tot een van de belangrijkste biotechcentra ter wereld.