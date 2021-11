Shurgard aast op grote Zweedse deal

Een biedoorlog tussen Shurgard en de Amerikaanse pensioenreus TIAA illustreert hoezeer opslagruimtes in deze pandemie booming business zijn.

De opslagspecialist Shurgard lanceert een bod op de Zweedse rivaal 24Storage. De Luxemburgse groep biedt 72 kronen cash per aandeel, wat 24Storage op 1,08 miljard kronen (107 miljoen euro) waardeert.

Shurgard countert met de grootste overname sinds de beursgang in oktober 2018 het bod van 62 kronen per aandeel dat de Amerikaanse pensioenreus TIAA twee weken geleden uitbracht op de enige Zweedse beursgenoteerde specialist in tijdelijke opslagruimtes.

Dat bod van TIAA, dat de pensioenen van miljoenen Amerikaanse onderwijzers en onderwijspersoneel beheert, illustreert perfect hoe 'hot' opslagspecialisten zijn. Het nulrentebeleid van centraal bankiers heeft alle vastrentende beleggingen van risicovrije rente tot rentevrij risico herleid.

Gevolg: rendementshongerige beleggers storten zich op alle bedrijven die je met een voorspelbare inkomstenstroom en groeiend dividend een 'bijna-obligatie' kunt noemen. Opslagspecialisten zijn relatief immuun voor de grillen van de conjunctuur: het ligt in de menselijke natuur om geen afscheid te kunnen nemen van onze brol.

Shurgard is sinds zijn beursgang aan een indrukwekkende Europese expansie bezig, met Storage24 hoopt het zijn locaties in Zweden in één trek bijna te verdubbelen (van 36 naar 63). Die sterke expansie stut de resultaten en het dividend, met een navenant stijgende beurskoers: vrijdag sloot het aandeel op 56,70 euro, 147 procent meer dan de intekenprijs van 23 euro drie jaar geleden.

'Met het tegenbod verdedigt Shurgard zijn derde belangrijkste markt', zeggen Wim Lewi en Wido Jongman, analisten bij KBC Securities. Met TIAA als 'sponsor' kon 24Storage potentieel uitgroeien tot een te duchten concurrent met een potentiële prijzenslag tot gevolg.

Schulden