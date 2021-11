Turkse lira op historisch dieptepunt na renteverlaging

Onder druk van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft de Turkse centrale bank de rente verlaagd, hoewel de inflatie zeer hoog is en de lira zware klappen krijgt.

De Turkse centrale bank verlaagde donderdag haar basisrente van 16 naar 15 procent. De versoepeling van het monetair beleid werd algemeen verwacht, zeker nadat Erdogan woensdag had gezegd dat hij 'tot het einde' blijft streven naar een lagere rente. De president merkte op dat de islam woeker verbiedt. Hij heeft de drie vorige gouverneurs van de centrale bank ontslagen omdat ze weigerden de rente te verlagen.

Toch is de renteverlaging opmerkelijk. De rente is veel lager dan de inflatie van 19,9 procent. De lira kreeg de jongste weken zware klappen omdat Turkije in september en oktober onverwacht de rente verlaagde, terwijl andere groeilanden de rente verhoogden.