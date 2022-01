Veel Belgen kraken pensioenspaarpot

De sterke koersstijging van de pensioenspaarfondsen heeft een grote groep gepensioneerden ertoe aangezet om in 2021 hun spaarpot te verzilveren. Dat blijkt uit een rondvraag van De Tijd.

Gepensioneerden die via een pensioenspaarfonds geld opzij hebben gezet voor hun oude dag kunnen zelf bepalen wanneer ze hun spaarpot kraken. In 2020 hebben veel gepensioneerden afgewacht, omdat de coronacrisis toen de Europese aandelenmarkten deed dalen en de koers van de fondsen relatief laag was. 2021 was een veel beter jaar en daarom is de pensioenpot vaker opgevraagd.

Bij KBC steeg het opgevraagde bedrag met liefst 50 procent.

Bij KBC steeg het opgevraagde bedrag met liefst 50 procent en evenaarde de uitstroom het bedrag van 2019, dat ook een zeer goed beursjaar was. Bij BNP Paribas Fortis steeg het aantal terugbetalingen met 11 procent en het bedrag met 21 procent, en bij Belfius met respectievelijk 7 en 19 procent. Ook ING meldt een grotere uitstroom. Alleen Argenta zegt dat het die conclusie niet wil trekken.

Verzekering

Een pensioenspaarverzekering heeft in tegenstelling tot een pensioenspaarfonds een voorafbepaalde einddatum. Dat is meestal de datum waarop de spaarder 65 jaar wordt. Dan gebeurt de uitbetaling.

Nieuwe pensioenspaarders kozen in 2021 meer dan het jaar ervoor voor een fonds en minder voor een verzekering. Bij KBC was de verschuiving zelfs spectaculair. Het aantal nieuwe contracten voor een pensioenspaarfonds steeg er met 40 procent, terwijl het aantal voor een verzekering met 24 procent daalde. Liefst 91 procent van de nieuwe spaarders opteerde voor een fonds, en amper 9 procent voor een verzekering.

Gegarandeerd rendement

Pensioenspaarverzekeringen zijn traditioneel vooral veilige tak21-producten. Ze bieden een gegarandeerd rendement. Maar door de ultralage marktrente zijn die gegarandeerde rendementen erg laag. Daarom zetten verzekeraars meer hun tak23-verzekeringen in de etalage. Die bieden geen gegarandeerd rendement, maar omdat ze meer in aandelen beleggen is het potentiële rendement op langere termijn hoger.

Maar een kleine minderheid van de pensioenspaarders spaart het verhoogde maximumbedrag van 1.270 euro.

De gespaarde bedragen veranderden weinig. Een van de redenen is dat de maximumbedragen van 990 en 1.270 euro niet zijn geïndexeerd. De invoering van een tweede, hoger maximumbedrag onder de vorige federale regering is geen succes, omdat het extra fiscaal voordeel beperkt is. Het aantal pensioenspaarders dat kiest voor het hoogste maximumbedrag varieert van 1 procent voor de fondsen van Belfius en ING en de verzekering van KBC tot 14 procent voor het fonds van KBC.