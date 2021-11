Verschillende communicatie Fed en ECB zet euro onder druk

De euro is tegenover de dollar gedaald naar het laagste peil in bijna 1,5 jaar. Wat zijn de gevolgen en zal de euro blijven dalen?

De eenheidsmunt zakte vorige week voor het eerst in 16 maanden onder 1,15 dollar en noteert nu bijna 7 procent lager dan begin dit jaar. De euro verzwakte ook tegenover veel andere belangrijke valuta's.

Waarom verzwakt de euro?

'De belangrijkste reden zijn de verwachtingen over de monetaire politiek', zegt Peter Vanden Houte, de hoofdeconoom van ING België. 'De inflatie in de VS was in oktober hoger dan verwacht en de commentaren van bestuurders van de Amerikaanse centrale bank (Fed) over het monetair beleid zijn wat agressiever geworden.'

Dat heeft tot gevolg dat de markten anticiperen op een nog snellere afbouw van de Amerikaanse stimulus. Vanden Houte: 'De markt verwacht nu dat de Fed al in het eerste kwartaal QE (de aankoop van staatsobligaties en herverpakte hypotheken, red.) zal beëindigen in plaats van in juni. De verstrakking komt sneller dan gedacht.' Een snellere stopzetting van de obligatieaankopen opent ook de deur voor een eerste Amerikaanse renteverhoging midden volgend jaar.

De boodschap van de Europese Centrale Bank (ECB) is anders dan die van de Fed. 'De ECB blijft tegengas geven tegen de speculatie over een renteverhoging', zegt Vanden Houte. 'ECB-hoofdeconoom Philip Lane zei vorige week dat het grootste risico op middellange termijn te lage inflatie is en dat een renteverhoging in 2022 uiterst onwaarschijnijk is.' ECB-voorzitster Christine Lagarde herhaalde maandag in het Europees Parlement dat een renteverhoging in 2022 erg onwaarschijnlijk is.

De ECB blijft tegengas geven tegen de speculatie over een renteverhoging in 2022. Peter Vanden Houte Hoofdeconoom ING België

Vanden Houte merkt op dat ook de impact van de pandemie op de euro weegt. 'In Europa is het aantal besmettingen per hoofd van de bevolking een derde hoger dan in de VS. Verscheidene Europese landen verstrengen de maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan en de groeiperspectieven in Europa worden verlaagd. In de VS worden de ramingen van de groei sinds eind oktober verhoogd.'

Is de zwakke euro goed of slecht nieuws?

De daling van de euro tegenover de dollar verbetert de concurrentiekracht van de Europese ondernemingen en leidt in principe tot meer economische groei. Maar ze doet ook de inflatie stijgen, omdat ingevoerde producten zoals olie en andere grondstoffen duurder worden. De inflatie in de eurozone steeg in oktober naar 4,1 procent en is dus dubbel zo hoog als de doelstelling van 2 procent.

'De impact van de zwakkere euro op de groei zal niet gigantisch zijn', zegt Vanden Houte. 'Veel bedrijven worstelen met aanbodproblemen. De stijging van de energieprijzen heeft een veel grotere impact op de inflatie dan de verandering van de wisselkoers met enkele procenten. Maar de zwakkere euro leidt tot wat extra inflatie. De slotsom is dat de daling van de euro nu eerder negatief is voor de eurozone.'

De daling van de euro is nu eerder negatief voor de eurozone. Peter Vanden Houte Hoofdeconoom ING België

Voor Europese beleggers die veel Amerikaanse aandelen en/of obligaties bezitten zijn de zwakke euro en sterke dollar goed nieuws. Zij zien het rendement van hun beleggingen uitgedrukt in euro toenemen.

Blijft de euro dalen?

Om de dollar nog verder te zien stijgen moet volgens Vanden Houte het groeiverschil tussen de VS en Europa blijven toenemen of moet de Fed nog sneller de rente verhogen dan de markt nu verwacht. 'Wij denken dat het opwaarts potentieel van de dollar begint af te nemen. De valutastrategen van ING denken dat de huidige beweging nog even kan doorgaan en dat de euro in de eerste helft van 2022 richting 1,10 dollar daalt.'