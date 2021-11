VGP telt 70 voetbalvelden extra magazijnen sinds de zomer

Eén cijfer frappeert in de tradingupdate van VGP . Sinds de update van 30 juni steeg de oppervlakte aan logistieke parken in aanbouw met bijna een half miljoen m² - het equivalent van 70 voetbalvelden - tot 1,62 miljoen m².

Die 'pijplijn' aan projecten is al voor meer dan 80 procent voorverhuurd en vertegenwoordigt op jaarbasis 100 miljoen toekomstige huur. Bijna de helft van de logistieke parken in aanbouw (46%) ligt in Duitsland. Spanje (12%) en de historische bakermat Tsjechië (12%) volgen op ruime afstand.

Belangrijk om die sterke expansie te schragen: de Belgische vastgoedontwikkelaar heeft een princiepsakkoord met de Duitse verzekeringsgigant Allianz voor een vierde joint venture. Die is goed voor 2,8 miljard euro investeringen en vervangt de eerste joint venture, die intussen met 2 miljard volledig benut is.

Om het belang te illustreren: sinds de ondertekening van de eerste joint venture op 1 maart 2016 is de beurswaarde in lijn met de beurskoers (zie grafiek) ruim verachtvoudigd, van 600 miljoen naar een record van exact 5 miljard euro nu.

De forse klim van de beurskoers is een logisch gevolg van de turbo die de pandemie op de e-commerce en dus op de resultaten heeft gezet. VGP is een van de belangrijkste Europese spelers in logistiek vastgoed geworden. In Duitsland is de groep de huisbaas van Amazon.