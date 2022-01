VGP tankt 1 miljard euro met groene obligaties

De logistieke vastgoedspeler VGP heeft maandag met de uitgifte van groene obligaties 1 miljard euro opgehaald in twee tranches. Het gaat om een obligatie van 500 miljoen euro met een looptijd van 5 jaar en een coupon van 1,625 procent. De andere 500 miljoen euro bestaat uit een obligatie met een looptijd van 8 jaar een een coupon van 2,25 procent.

'Ik ben zeer verheugd over de goede ontvangst door de markt', zegt CEO Jan Van Geet. 'We hebben een enorm groeijaar achter en voor ons.' Het aandeel van VGP ging het voorbije jaar bijna maal 2 (zie grafiek bovenaan). Sinds begin dit jaar zakte VGP met 8 procent door de sectorrotatie en uitverkoop bij groeiaandelen .

Groene obligaties

Een groene obligatie is een obligatie waarbij het opgehaalde geld wordt gebruikt voor de financiering van duurzame projecten. Groene obligaties zijn zowel bij bedrijven als bij beleggers in trek.

Ter illustratie: vorig jaar haalden Belgische bedrijven 6,1 miljard euro op via obligaties, leert een berekening van De Tijd. Groene obligaties waren daarbij goed voor 2,7 miljard euro. Met de operatie van maandag vertegenwoordigt VGP al ruim een derde van het hele opgehaalde bedrag van 2021 via groene obligaties. 'We zijn de eerste Belgische vastgoedspeler die met één transactie minstens 1 miljard euro ophaalt', klinkt het.