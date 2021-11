Virusvariant bezorgt beurzen slechtste sessie van 2021

De vrees dat een nieuwe virusvariant het fragiele herstel zal ontwrichten, deed vrijdag een zware verkoopgolf over de beurzen rollen. Beleggers dumpten vooral typische verlaat-het-huisaandelen.

Beleggers holden vrijdag naar de exit nu mogelijk een nieuwe virusvariant is opgedoken. Met een beursrally van 20 à 25 procent hebben ze sinds Nieuwjaar een stevig voorschot genomen op een duurzaam herstel van de economie en de bedrijfswinsten. De nieuwe in Zuid-Afrika opgedoken coronavariant doorkruist dat scenario, samen met de lockdowns die zich in Oostenrijk, in delen van Duitsland en nu ook in België en elders in Europa aftekenen.

'Er is duidelijk veel bezorgdheid over de variant', zegt Deutsche Bank-strateeg Jim Reid. 'Zeker omdat Zuid-Afrika een van de wereldleiders is als het erop aankomt virusvarianten te detecteren.'

In Brussel tuimelde de Bel20 2,6 procent lager naar 4.126 punten. De Euro Stoxx 50 , de korf Europese steraandelen die grote beleggers vaak gebruiken om met één muisklik de eurozone te kopen of te verkopen, verloor 4,7 procent. De Europese beurzen kenden daarmee hun slechtste sessie van het jaar. We moeten tot maart 2020 teruggaan voor een zwaarder dagverlies.

Beurzen kwetsbaarder

Frank Vranken, de hoofdstrateeg van Edmond de Rothschild Europe, is niet verrast door de heftige marktenreactie. Een virusvariant stelt de vaccinatiestrategie andermaal ter discussie en kan opnieuw leiden tot strenge lockdowns, met alle gevolgen van dien voor de economische activiteit. 'We zaten al in een situatie waarin de beurzen kwetsbaarder waren voor slecht nieuws. De stijging van de beurzen werd door almaar minder aandelen gedragen, vooral door zware kanonnen als Apple of Nvidia . De beurs miste diepgang.'

Philippe Gijsels, de hoofdstrateeg van BNP Paribas Fortis, wijst erop dat het een atypisch jaar is voor de financiële markten. 'Sinds maart 2020 gingen de beurzen bijna in een rechte lijn omhoog dankzij de massale injecties van centrale banken en overheden. Een bepaald stuk van de markt was sindsdien sterk oververkocht. Een andere stuk van de markt, de cyclische en waardeaandelen, is redelijker geprijsd. Iedereen zat daarnaar te kijken en vroeg zich af of we niet wat rotatie zouden krijgen. Vrijdag is dat voor 180 graden omgedraaid. Het scenario van herstel en 'we zijn er bijna uit' wordt nu weer voor een deel in vraag gesteld.'

AB InBev

Beleggers dumpten vooral typische verlaat-het-huisaandelen, aandelen die munt slaan uit een heropening van de economie. Nu delen van Europa en Azië weer in meer of mindere mate op slot dreigen te gaan vrezen beleggers dat hun optimistische voorspellingen voor sterk winstherstel in 2022 in gevaar zijn.

In Brussel tuimelde de brouwer AB InBev 5,8 procent, terwijl de bioscoopuitbater Kinepolis 8,5 procent onderuitging.

Luchtvaart

In Europa waren de luchtvaartaandelen het grootste slachtoffer, met een verlies van 13 procent. Europa legde het vliegverkeer uit het zuiden van Afrika plat om de verspreiding van de nieuwe coronavariant tegen te gaan. Lufthansa en IAG , de moeder boven British Airways, verloren meer dan 12 procent. De vliegtuigbouwer Airbus maakte een duikvlucht van ruim 11 procent.

Andere sectoren die klappen kregen, waren de energiewaarden, autobouwers en industriële bedrijven. De prijs van de Brent-olie donderde 10,3 procent omlaag tot 73,74 dollar. Royal Dutch Shell ging dik 6 procent onderuit, de autobouwer Renault bijna 8 procent en het staalbedrijf ThyssenKrupp liet bijna 9 procent liggen.

Thuisblijfaandelen hoger

Niet alle aandelen zakten vrijdag. De thuisblijfaandelen zaten in de lift. De online-leverancier van maaltijdingrediënten Hellofresh won 5,1 procent, terwijl de pakjesbezorger PostNL 1,4 procent hoger ging.

In Brussel steeg het 'crisisaandeel' Colruyt licht (+0,2%), terwijl Elia 2,9 procent won. De netbeheerder deed zijn reputatie als rots in de branding alle eer aan.

Beleggers zochten ook veilige havens op: de Japanse yen ging hoger en staatspapier was in trek. Het rendement op Amerikaans en Brits staatspapier daalde met meer dan 13 basispunten, dat op Duitse en Franse tienjarige overheidsobligaties met 8 basispunten.

Correctie?

Een vraag die op ieders lippen ligt, is of dit de aanzet is tot een bredere correctie van de aandelenmarkten. 'Een correctie kan op elk moment. Het begint vaak met een beweging als vandaag', geeft Gijsels toe. 'Gezien de overgekochte staat van de markten kan je niet uitsluiten dat ze wat corrigeren. Daar staat tegenover dat nog altijd heel veel cash klaarstaat, die een bestemming zoekt.'