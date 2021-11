Virusvariant duwt beurzen diep in het rood

Beleggers dumpen vooral typische 'verlaat-het-huisaandelen' zoals, op de Brusselse beurs, AB InBev en Kinepolis.

Nu potentieel een nieuwe virusvariant opgedoken is, hollen beleggers deze vrijdag naar de exit. Met een beursrally van 20 à 25 procent hebben beleggers sinds Nieuwjaar een stevig voorschot genomen op een duurzaam herstel van de economie en de bedrijfswinsten. De nieuwe in Zuid-Afrika opgedoken coronavariant doorkruist dat scenario, samen met de nieuwe lockdowns die zich na in Oostenrijk en delen van Duitsland ook in België en elders in Europa aftekenen.

'Er is duidelijk veel zorg over de variant', zegt Deutsche Bank-strateeg Jim Reid. 'Zeker omdat Zuid-Afrika een van de wereldleiders is als het erop aankomt virusvarianten te detecteren.'

In Brussel tuimelt de Bel20 3 procent lager naar 4.112 punten. De Euro Stoxx50, de korf Europese steraandelen die grote beleggers vaak gebruiken om met één muiskluik de eurozone te kopen of te verkopen, verliest 3,3 procent.

Beleggers dumpen vooral typische 'verlaat-het-huisaandelen', aandelen die munt slaat uit een heropening van de economie. Nu delen van Europa en Azië weer in meer of minder mate op slot dreigen te gaan, vrezen beleggers dat hun optimistische voorspellingen voor sterk winstherstel in 2022 in gevaar zijn.

Brouwer AB InBev tuimelt zo'n 7 procent, net als bioscoopuitbater Kinepolis . In Amsterdam staan AB InBev-rivaal Heineken en de fitnessketen Basic-Fit in de uitverkoop.