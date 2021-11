Waarom Rivian waardevoller is dan VW

Dinsdag werd Volkswagen in beurswaarde voorbijgestoken door de Amerikaanse e-autobouwer Rivian Die trok exact een week geleden naar de Nasdaq en verdubbelde in dat 'tijdperk' tegenover de intekenprijs van 78 dollar - die boven de bovengrens van de vork geprikt werd (zie tabel onderaan). Niet slecht voor een bedrijf dat luidens het prospectus op 31 oktober 156 auto's afgeleverd had en dat tot nader order verlieslatend is vanwege de opstartkosten.

De financiële data lijken in het verhaal bijzaak. Belangrijker is bij grote beleggers fomo: fear of missing out. Ze zijn zeldzaam, de investeerders die zowat de hele stratosferische klim van Tesla meemaakten. Een van de schaarse is de Schotse groep Baillie Gifford, met dank aan beheerder James Anderson. En dus wil niemand de trein missen als potentieel 'the next best thing' de koerstabellen van de Nasdaq op racet.