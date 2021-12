Wall Street flink hoger ondanks strengere Fed

De Amerikaanse beurzen zetten een rally in nadat de Federal Reserve een versnelde afbouw van de noodstimulus en volgend jaar drie renteverhogingen aankondigde.

Alle ogen waren woensdag gericht op het rentebesluit van de Federal Reserve, dat om 20 uur Belgische tijd werd bekendgemaakt. Het sterk economisch herstel, een arbeidsmarkt die met volledige tewerkstelling flirt en vooral de hoge inflatie nopen de Amerikaanse centrale bank om haar monetair beleid te verstrakken.

Dat gebeurt ook. De afbouw van het inkoopprogramma van overheidsobligaties en herverpakte hypotheekleningen zal nu dubbel zo snel gaan. En volgend jaar mogen we drie renteverhogingen verwachten en in 2023 nogmaals drie.

Voorbeurs kregen beleggers een minder goed macro-economisch cijfer te verwerken, maar dat had uiteindelijk niet veel impact. De kleinhandelsverkopen in de VS zijn in november slechts met 0,3 procent gestegen, duidelijk minder dan de 0,8 procent waar economen op rekenden. Mogelijk temperen de consumenten hun aankopen wat gezien de hoge inflatie.

De voornaamste indexen reageerden heel even negatief op het rentebesluit, maar zetten al gauw een rally in. Blijkbaar gaan de markten er van uit dat de Fed er zal in slagen de hoge inflatie efficiënt te bekampen zonder de economische groei te fnuiken.

‘Na de voorbije 20 maanden lijken zes verhogingen over een periode van twee jaar heel veel. Maar vergeleken met vroegere verhogingscycli – in het bijzonder van 2004 tot 2006, toen de Fed 17 opeenvolgende renteverhogingen doorvoerde – hebben we er voorlopig vertrouwen in dat de Amerikaanse economie dat aankan. Niet alleen dat, het is nodig voor de Amerikaanse inflatie’, zei Seema Shah, hoofdstrateeg van Principal Global Investors aan Bloomberg.

De Dow Jones eindigde 1,1 procent hoger, de S&P500 won 1,6 procent en de Nasdaq Composite trok zelfs 2,15 procent hoger. Vooral dat laatste is opmerkelijk omdat technologiewaarden normaal gezien negatief reageren op een hogere rente.

Minder huisverfraaiing

Lowe’s leek voorbeurs op weg naar meer dan 3 procent verlies, maar het viel allemaal nog mee: het aandeel won zelfs 2 procent. De doe-het-zelf- en woninginrichtingketen gaf voor het boekjaar 2022/23 een tegenvallende prognose. Lowe’s verwacht een omzet van 94 tot 97 miljard dollar te draaien, terwijl analisten volgens Bloomberg tot dusver 97,9 miljard dollar in gedachten hadden.

Lowe’s had vorige maand zijn omzetprognose pas opgetrokken. Nu klinkt het dat de pandemietrend van huisverfraaiing verzwakt omdat de stimuluscheques van de overheid zijn weggevallen en de Amerikaanse consument aan andere zaken geld uitgeeft.

Eli Lilly en Vir

Ander nieuws kwam uit de farmahoek. Eli Lilly geeft voor 2022 een winstprognose die boven de verwachtingen uitkomt. Het bedrijf mikt op een aangepaste winst tussen 8,15 en 8,20 dollar per aandeel tegenover 7,95-8,05 dollar eerder. Eli Lilly denkt dat nieuwe goedkeuringen van geneesmiddelen de impact van de concurrentie en van prijsdruk op andere belangrijke medicijnen zullen goedmaken. Het aandeel schoot 10,3 procent hoger.

Vir Biotechnology blonk uit met 12,1 procent winst. Het bedrijf legde bemoedigende testresultaten voor van sotrovimab, een geneesmiddel om corona te behandelen dat samen met GlaxoSmithKline werd ontwikkeld.

Uit preklinische data blijkt dat het medicijn omikron zou kunnen neutraliseren en in tegenstelling tot concurrerende producten niet aan efficiëntie tegen de variant zou inboeten, aldus Phil Nadeau, een analist van de vermogensbeheerder Cowen.