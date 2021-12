Wall Street herstelt met brio van maandagse verkoopgolf

Shoppers in een Nike Factory Store in El Paso, Texas.

Na een woeste week en een moeilijke maandag sloegen beleggers in New York weer aan het kopen. Stevige klimmers waren de sportartikelenfabrikant Nike en de geheugenchipmaker Micron.

Drie neerwaartse sessies had Wall Street achter de rug en daarmee was het welletjes geweest, oordeelden de beleggers. De waarderingen waren iets gedaald en om de hoge inflatie te counteren bieden aandelen nog steeds de beste kansen. Toch blijft voorzichtigheid geboden: omikron verspreidt zich razendsnel en strengere maatregelen om de pandemie onder controle te houden zijn niet uit te sluiten. Voorlopig voert president Joe Biden wel geen reisbeperkingen in.

De Dow Jones eindigde 1,6 procent hoger en de breed samengestelde S&P500 ging 1,8 procent vooruit. De Nasdaq Composite veerde zelfs 2,4 procent op. Toch waren sommige marktpartijen van mening dat het enkel om herstel na enkele zwakke dagen ging en dat er geen hervatting van de Santa Claus-rally komt. Wait and see.

De reisaandelen, die maandag op hun donder kregen, boekten flink herstel. De cruiserederij Carnival steeg 8,7 procent, de casino-uitbater Las Vegas Sands won 8,4 procent en de luchtvaartmaatschappij Delta Air Lines ging 5,9 procent omhoog.

Ook de energiewaarden waren in goeden doen. De olieprijs ging 4,2 procent hoger in New York. Met Kerstmis en Nieuwjaar voor de deur dekten sommige beleggers die short gingen hun posities af. Valero Energy steeg 3,8 procent en Schlumberger , een dienstverlener aan de olie- en gassector, deed er 3,4 procent bij.

China

Nike , het grootste merk van sportkleding ter wereld, publiceerde maandagavond gemengde maar geruststellende cijfers. In het tweede kwartaal van het gebroken boekjaar 2021/22 (september-november) kende de verkoop in China een daling met 20 procent die vooral te maken had met productieonderbrekingen in Vietnam door een nieuwe coronagolf.

Nike had echter voldoende producten in transit - in containers, op schepen en in vrachtwagens - om Noord-Amerika (+12%) en Europa (+6%) te bevoorraden. De omzet van Nike bleef daardoor ongeveer stabiel (+1%).

De brutowinstmarge verbeterde zelfs met 2,8 procentpunten tot 45,9 procent, vooral door de toegenomen verkoop via het eigen winkelnetwerk. Voor het lopende kwartaal verwacht Nike een verdere stijging van de winstmarge dankzij een lichte omzetstijging. Het aandeel won 6,1 procent.

Micron en Aridis

Micron Technology was een andere klimmer met 10,5 procent koerswinst. De maker van geheugenchips voor dataopslag en gebruik in pc’s voorspelt voor het lopende tweede kwartaal een omzet en winst die boven de ramingen van de Wall Street-analisten liggen.

Het bedrijf rekent op een omzet van 7,5 miljard dollar met een op- en neerwaartse marge van 200 miljoen dollar. Analisten hadden tot dusver slechts 7,27 miljard dollar in gedachten. De aangepaste winst per aandeel zou op 1,95 dollar uitkomen, met een plus of een min van 10 cent. Hier stond de verwachting op 1,86 dollar.