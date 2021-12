Wall Street kent vijfde klimdag op rij

De eindejaarsrally in New York houdt aan. Het vertrouwen in de Amerikaanse economie is groter dan de zorgen over de impact van omikron.

Bij een dunne handel trekken de Amerikaanse beurzen nogmaals hoger en dat al voor de vijfde dag op rij. Tot het optimisme draagt een belangrijke wijziging in het quarantainebeleid bij. Besmette Amerikanen die geen symptomen vertonen moeten niet langer tien dagen in isolatie maar vijf dagen.

‘De beleidswijziging stuurt de boodschap dat Covid-19 meer een soort griep wordt en minder erg is dan de eerdere varianten, toen we geen behandeling en geen vaccins hadden en de ziekte veel dodelijker was’, zei Thomas Hayes van Great Hill Capital aan Reuters.

Omstreeks 16.45 uur wint de Dow Jones 0,5 procent en de S&P500 0,1 procent. Voor de S&P500 betekent dat meteen een record. De Nasdaq Composite blijft zo goed als stabiel.

De winst van de Dow Jones is onder meer aan Boeing (+2,2%) te danken. Indonesië heeft het vliegverbod voor de 737 MAX opgeheven, drie jaar na een dodelijke crash waarbij 189 mensen omkwamen.

In de Santa Claus-rally staat Tesla goed zijn mannetje. In de voorbije vier sessies trok de bouwer van elektrische auto’s bijna 22 procent hoger. Dinsdag gaat het aandeel 0,8 procent lager.

Daarmee legt het een positief rapport van Wedbush naast zich neer. Het Californische beurshuis denkt dat Tesla de komende 12 maanden met bijna 30 procent kan stijgen. Het verwijst naar een robuuste vraag in China en de opening van nieuwe fabrieken in Duitsland en de VS.

Didi houdt herstel niet vol

De Chinese alternatieve taxidienst Didi Global ging maandag 5,4 procent onderuit in New York. Dat gebeurde nadat Financial Times had gemeld dat voormalige en huidige werknemers van het bedrijf een verbod van onbepaalde duur hadden gekregen om aandelen te verkopen.

Vroege investeerders als Uber Technologies, SoftBank Group en Tencent Holdings konden vanaf maandag wel aandelen Didi van de hand doen als ze bereid waren een stevig verlies te incasseren. De lock-upperiode van 180 dagen na de beursgang was voorbij.

Sinds het beursdebuut in juni is de koers met 61 procent gedaald, vooral door strengere regelgeving in China en de VS. Eerder deze maand meldde Didi dat het zich voorbereidde om van de New York Stock Exchange te verhuizen naar Hongkong.