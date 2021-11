Wall Street kleurt rood door inflatiezorgen

Een week geleden schrokken de markten van de nog hoger klimmende inflatie in de Verenigde Staten. In oktober liep ze op tot 6,2 procen t, het hoogste peil sinds 1990. De inflatiezorgen komen woensdag weer bovendrijven. Beleggers vrezen dat ze de economische groei afremmen en de Federal Reserve ertoe kunnen aanzetten sneller dan voorzien de rente te verhogen.

De voorzichtigheid wordt ook in de hand gewerkt door zwakker dan verwachte cijfers over de huizenmarkt. In oktober werd in de Verenigde Staten de bouw aangevat van 1,52 miljoen huizen (op jaarbasis). Dat zijn er minder dan verwacht, economen hadden op 1,576 miljoen gerekend. Huizenbouwers kampen met veel schaarste: aan materialen, aan personeel, aan bouwgrond. Ook de hoge grondstoffenprijzen spelen wellicht een rol bij de iets lager dan verwachte activiteit.