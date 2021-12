Wall Street licht lager naar rentebesluit

In New York blijven beleggers aan de zijlijn tot duidelijk is hoe ‘havikachtig’ de Federal Reserve uit de hoek zal komen.

In afwachting houden beleggers zich gedeisd. Voorbeurs kregen ze bovendien een minder goed macro-economisch cijfer te verwerken. De kleinhandelsverkopen in de VS zijn in november slechts met 0,3 procent gestegen, duidelijk minder dan de 0,8 procent waar economen op rekenden. Mogelijk temperen de consumenten hun aankopen wat gezien de hoge inflatie.