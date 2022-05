Wall Street vindt weg omhoog na tech-bloedbad

Na een lichtrode start trekken de Amerikaanse beurzen hoger. Technologie herstelt wat na de zware klappen van dinsdag. Voor opstekers zorgden grootwarenhuisketen Nordstrom en huizenbouwer Toll Brothers.

Dinsdag reed een pletwals over de Amerikaanse technologiewaarden. Het socialemediabedrijf liet zich somber uit over de macro-economische toestand en stuurde een winstwaarschuwing uit die zwaar nazinderde. De Nasdaq Compositie verzwakte nogmaals 2,35 procent.

Hoewel de indexen in New York met beperkte verliezen van start gingen, kwamen ze al snel in positief terrein terecht. Technologie neemt daarbij het voortouw, al is er ook bedrijfsnieuws dat ondersteunend werkt.

Beleggers zijn niettemin op hun hoede. Om 20 uur worden de notulen van de laatste rentevergadering van de Federal Reserve – die van 4 mei – gepubliceerd. Zoals steeds zullen de ‘minutes’ worden uitgevlooid, op zoek naar signalen over hoe snel en hoe fors de Fed van plan is de rente te verhogen. Tot dusver werden voor de twee komende rentebesluiten, op 15 juni en 27 juli, telkens verhogingen met 50 basispunten voorzien, maar omdat de hoge inflatie de koopkracht aantast, zijn de markten daar niet langer zeker van.

Omstreeks 17.20 uur stijgt de Dow Jones met 0,3 procent en de S&P500 met 0,6 procent. De Nasdaq Composite herstelt forser, met 0,75 procent.

Begoede klanten

De voorbije weken waarschuwden diverse retailers voor een mindere verkoop en margedruk, maar grootwarenhuisketen Nordstrom doet net het tegenovergestelde. In het eerste kwartaal steeg de omzet met 18,7 procent tot 3,57 miljard dollar, een eind boven de 3,28 miljard dollar die analisten gemiddeld in het vizier hadden. Amerikanen die terugkeerden naar kantoor of aan sociale events deelnamen gingen bij Nordstrom een passende outfit aanschaffen.

Nordstrom verwacht dat de begoede klanten zullen blijven komen en dat prijsverhogingen hen niet zullen deren. De keten trekt zijn prognose voor de omzetprognose op van 5 à 7 procent tot 6 à 8 procent. Ook de winstverwachting gaat iets omhoog. Dat resulteert in 12,6 procent koerswinst.

De positieve boodschap van Nordstrom overvleugelt die van Dick’s Sporting Goods . De Amerikaanse sportartikelenfabrikant verlaagde net zijn jaarprognose om ‘de impact van de evoluerende macro-economische omstandigheden’ te weerspiegelen.

Hij verwacht nu dat de vergelijkbare omzet in het boekjaar 2022 met 2 tot 8 procent zal dalen. Tot dusver werd een stabiel cijfer tot 4 procent krimp verwacht. Ook de prognose voor de winst per aandeel werd circa 2 dollar lager gezet. Het aandeel Dick’s zakte aanvankelijk procent, maar veert nu 10,4 procent op.

Luxueuze villa's

Goed op dreef zijn ook de huizenbouwers publiceerde over dankzij sterke resultaten van Toll Brothers . Het bedrijf uit Fort Washington, Pennsylvania zag in het tweede kwartaal van het (gebroken) boekjaar 2022 de omzet met 19 procent klimmen. De winst per aandeel trok 83 procent hoger. Toll Brothers is gespecialiseerd in luxueuze woningen en hier zien we dus dezelfde trend als bij Nordstrom: rijkere Amerikanen blijven volop spenderen ondanks de hogere verkoopprijzen.