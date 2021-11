Welke impact heeft de hoge inflatie op uw portemonnee?

De inflatie in België en de eurozone is gestegen naar het hoogste peil in meer dan tien jaar. Wat zijn de gevolgen voor uw spaargeld, beleggingen, loon en schulden?

De levensduurte is de voorbije maand opnieuw veel meer gestegen dan verwacht. De Belgische inflatie steeg in november naar 5,64 procent, het hoogste peil sinds 2008. In de eurozone klom de inflatie naar 4,9 procent. Dat is het hoogste niveau sinds de invoering van de euro in 1999. Wat zijn de concrete gevolgen voor u?

Spaargeld

De zeer hoge inflatie is slecht nieuws voor de spaarder, omdat de spaarrente verwaarloosbaar is in vergelijking met de stijging van de consumptieprijzen. De meeste spaarboekjes brengen slechts 0,11 procent rente op, inclusief de getrouwheidspremie. Daardoor is de koopkracht van het meeste spaargeld tussen november 2020 en november 2021 met 5,53 procent gedaald.

Een verhoging van de spaarrente is nog niet voor morgen. De spaarrente wordt vooral bepaald door het monetair beleid van de Europese Centrale Bank. Die is niet van plan in 2022 haar rente op te trekken.

Ook de koopkracht van termijnrekeningen, kasbons en veel obligaties is het jongste jaar sterk gedaald. Het rendement van die langlopende spaarproducten is doorgaans niet veel hoger dan de rente op spaarboekjes. Economen verwachten dat de langetermijnrente het komende jaar stijgt. Dat is slecht nieuws voor spaarders die al langlopende spaarproducten hebben, omdat een rentestijging de waarde van die producten doet dalen. Maar het is goed nieuws voor wie dan dergelijke producten aankoopt.

De Belgische gezinnen hadden een jaar geleden voor ruim 460 miljard euro cash en spaar-, zicht- en termijndeposito's die weinig of niets opbrengen. De koopkracht van dat bedrag is sindsdien met meer dan 20 miljard euro gedaald.

Beleggingen

Aandelen bieden een betere bescherming tegen de inflatie dan obligaties en andere vastrentende producten, onder meer omdat ondernemingen de stijging van hun kosten geheel of gedeeltelijk doorrekenen in hun verkoopprijzen. Onder meer daardoor zijn de Belgische en Europese aandelenkoersen sinds begin dit jaar met bijna 15 procent gestegen.

Maar niet alle bedrijven zijn gelijk. Ondernemingen met een sterke positie kunnen gemakkelijk hun prijzen optrekken. De koekjesbakker Lotus Bakeries kondigde eerder dit jaar prijsverhogingen aan. De inkomsten van sommige bedrijven, zoals vastgoedbedrijven, zijn gekoppeld aan een prijsindex. Voor ondernemingen met sterke concurrenten, zoals Ontex in de luierbusiness, is het moeilijker de prijzen te verhogen.

Geïndexeerde obligaties bieden bescherming tegen een onverwachte stijging van de inflatie, niet tegen inflatie op zich. Hun hoofdsom is gekoppeld aan een index van consumptieprijzen.

Loon

In België bestaat een automatische indexering van de lonen en sociale uitkeringen. Dit mechanisme heeft als doel werknemers en uitkeringstrekkers te beschermen tegen een stijging van de prijzen.

Maar in de huidige omstandigheden compenseert de loonindexering slechts gedeeltelijk de stijging van de consumptieprijzen. In de eerste plaats gebeurt de indexering op basis van de gezondheidsindex. Die index houdt geen rekening met prijsschommelingen van benzine, diesel, alcohol en tabak. Benzine en diesel werden het jongste jaar fors duurder. Bovendien gebeurt de indexering met wat vertraging.

De weddes van de ambtenaren, pensioenen en andere sociale uitkeringen stijgen met 2 procent telkens de afgevlakte gezondheidsindex met 2 procent is gestegen. De jongste verhoging van de uitkeringen gebeurde in september en die van de ambtenarenlonen in oktober. Het Federaal Planbureau verwacht de volgende indexering van de uitkeringen in februari en die van de ambtenarenlonen in maart.

In veel sectoren in de privésector gebeurt de loonindexering op een vast tijdstip, vaak in januari. De hr-dienstverlener SD Worx berekende dat de ruim 400.000 bedienden van het paritair comité 200 in januari een indexering van zowat 3,56 procent krijgen. Het gaat onder meer over de bedienden van de bouwsector, de uitzendkantoren en de IT-sector.

